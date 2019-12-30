مشهورات أثرن الجدل بـ صور عارية.. لينا الفيشاوي الأحدث وقمر الأشهر

أثارت لينا ابنة الفنان احمد الفيشاوي جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



سبب الجدل أن لينا بدت في الصورة عارية تماما واكتفت بتغطية صدرها بشعرها فقط دون ارتداء أي أزياء داخلية أو خارجية.



وتصدرت لينا الفيشاوي مؤشر البحث جوجل في مصر وعدد من البلاد العربية لليوم الثاني على التوالي بعد جرأتها المتناهية في نشر الصورة.



البعض برر الأمر لـ لينا الفيشاوي بأنها لا تعيش في مصر بل تعيش وتدرس في لندن مع والدتها هند الحناوي حيث الثقافة والعادات المختلفة.



قمر



فاجأت الفنانة اللبنانية قمر كل الذين يتابعون أخبارها بصورها الجريئة، لا بل تعتبر الصور الأجرأ لها على الاطلاق، اذ انها ظهرت من دون ثياب على الاطلاق، وغطت صدرها بيديها، وذلك خلال وجودها في ولاية كاليفورنيا الامريكية.



لربما عودتنا هي في السابق على الاطلالات الجريئة والستايل المختلف الذي يشبه النجمات العالميات، الا ان هذه الصور شكلت صدمة للناس الذين لم يتوقعوا ان تقوم قمر بخطوة جريئة كهذه، حتى ان البعض طلب منها ان تزيلها، لكن بطبيعة الحال هناك من أثنى على جرأتها وأحب الصور.



رحمة حسن



كانت صدمت رحمة حسن أيضا متابعيها بظهورها عارية تماما في جلسة تصوير خضعت لها ونشرت صورها على حسابها في انستجرام.



وظهرت "رحمة"، في الصور، بإطلالة جريئة جدًا، لم يعتد عليها الجمهور منها من قبل؛ إذ ارتدت في واحدة "مايوه بكيني"، فيما كانت "عارية" في اخرى واكتفت بتغطية جسدها بيدها دون ارتداء أي أزياء.