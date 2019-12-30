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أخبار العالم

فضيحة المليار دينار تتسبب فى حجز أموال كبار مسئولي العراق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
صدى البلد
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محمد علي
ذكرت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، إنه تقرر حجز أموال خاصة بأعضاء مجلس محافظة واسط، بعدما تبين وجود هدر وفساد بقيمة مليار دينار، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وذكرت الهيئة أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين أعضاء مجلس محافظة واسط كافة.

وخاطبت الهيئة المؤسسات ذات العلاقة بذلك من قبيل وزارة المالية ومديريات التسجيل العقاري في المحافظة والمرور والهيئة العامة للضرائب، فضلًا عن (الكُتَّاب العدول) وعقارات الدولة.

وأضافت أن القضية تتعلق بحساب صندوق دعم المحافظة والصرف خلافا لتعليمات الموازنة العامة الاتحادية، بحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي أشار إلى أن مبالغ الصرف ناهزت مليار دينار.

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