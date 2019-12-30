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أخبار العالم

غرفة أطباء إسطنبول تكشف سبب تفشي الجرب في تركيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:44 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
شهدت مدينة إسطنبول ارتفاعا كبيرا في معدلات الإصابة بمرض الجرب مقارنة بالمدن الأخرى، وأكدت تنسيقية غرف المهن الصحية في إسطنبول، أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات بمرض الجرب في المدينة، داعية أهالي المدينة لتوخي الحذر.

وقال الأمين العام لغرفة أطباء إسطنبول، عثمان أوزتورك، إن سبب انتشار مرض الجرب في المدينة بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، هو أن المرض اكتسب مقاومة عالية ضد العلاج.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن أوزتورك قوله إن الدراسات التي أجريت على حالات الإصابة بمرض الجرب، كشفت أن المرض اكتسب مناعة تجاه العقاقير والأدوية المتوفرة في البلاد.

وأضاف: "هناك أدوية وعلاجات مختلفة يتم استخدامها في السنوات السابقة كانت مؤثرة. ولكن الحالات التي نواجهها هذا العام أكثر مقاومة.. وهذه النتائج قائمة على مراقبات للوضع".

وكانت وزارة الصحة التركية حذرت من انتشار الجرب في عدد من المدن التركية.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، دعت وزارة الصحة التركية المواطنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوخي الحذر، خوفًا من الإصابة بمرض الجرب.

وقالت الوزارة في منشور: "في حالة ظهور أي أعراض، يجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل".

وأكدت نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض، غمزى تاشجي آر، انتشار مرض الجرب في تركيا إلى البرلمان، مقدمة طلب إحاطة لوزير الصحة التابعة لحزب العدالة والتنمية.

من جانب آخر، قال الصيادلة الأتراك، في وقت سابق، إن الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب لا تتوافر، لكن وزارة الصحة نفت الأمر، وقالت إن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم المحافظات التركية.

ورد الصيدلي أرزو هيز بشأن الأمر، قائلًا إنه لم يتوقع الأعداد الهائلة المصابة بهذا المرض في مدة وجيزة، كونه مرض موسمي، موضحًا عجز الصيادلة عن تأمين العلاج لكافة المرضى الذين ازداد عددهم في الشهر الأخير، وذلك حسبما ذكر موقع "تركيا الآن".
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