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أخبار البلد

نقيب العلميين يعلن فوزه بالتزكية فى الانتخابات .. والمجلس يرد: باطلة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:58 م
الدكتور عبد الستار
الدكتور عبد الستار المليجى نقيب العلميين
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شيماء مجدي
أعلن الدكتور عبد الستار المليجى نقيب العلميين ، أنه تقرر تأجيل الانتخابات التى لم تجر على مقاعد (فرع كفر الشيخ – أسوان – الفيوم – البحر الأحمر – السويس- الإسكندرية – دمياط ) .

وأكد "المليجى"، في بيان له، أنه فاز بالتزكية لمنصب النقيب العام ومجالس الشعب وممثليها وبعض رؤساء ومجالس الفروع .

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وأوضح أنه تمت بالفعل عقد الانتخابات 21 ديسمبر الجاري على مقعد النقيب العام ومجالس الشعب وممثليها وبعض مجالس ورؤساء الفروع .

وأضاف أن "نقابة المهن العملية" تؤكد على احترامها الكامل لقرارات القضاء وإلتزام كافة اجهزة ومؤسسات الدولة بها ، كما أكدت على ضرورة "اجراء الانتخابات على باقى المقاعد فور صدور حكم المحكمة الادارية العليا على المقاعد الباقية"في 20 /1 / 2020 ".

وكانت قد أصدر مجلس نقابة العلميين بيانًا ، بأن الانتخابات التي دعا لها المدعو السيد عبدالستار المليجى حكمت فيها محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/12/2019 بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح والانتخابات يوم 31/12/.2019

وأضاف المجلس فى بيانه ، بأنه قضت المحكمة بتنفيذ الحكم بدون إعلان ، وتم الطعن على هذا الحكم في الإدارية العليا وتحدد له جلسة اليوم 28/12/2019 ، كما قررت المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم بإحالة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري للمفوضين.

وتابعت :"بناء على ما تقدم بطلان فتح باب الترشح والانتخابات وما ينتج عنها من آثار ويكون حكم محكمة القضاء الإداري ساريا ومنفذ حيث لم تقضي الإدارية العليا بوقف تنفيذه "..

ويهيب مجلس نقابة المهن العلمية بجموع العلميين الالتزام بقرارات مجلس النقابة وأحكام القضاء وعدم الالتفات إلى أي دعوات أخرى تثير الفتن بين العلميين بعضهم ببعض وتدعم البلطجة النقابيه والقانونيه .
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