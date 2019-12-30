نبيلة مكرم: حريصون على منع خروج أي مركب غير شرعي من شواطئنا

بدأت منذ قليل احتفالية عيد العلم بجامعة الفيوم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري ورئيس جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد.





وقالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة «إننا بدأنا فورا في تنفيذ مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزارة بهذه المبادرة».





وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها لمحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري على تعاون في إطلاق أولي فعاليات مبادرة مراكب النجاة من محافظة الفيوم، مؤكدًا أن الفيوم نموذج سيحتذي بها جميع المحافظات في تنفيذ فعاليات المبادرة.





وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية حريصون على عدم السماح بخروج أي مركب غير شرعي من شواطئنا للحفاظ على أرواح المصريين وعدم استغلالهم بالخارج





من جانبه قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إن «مصر تشهد نهضة وتنمية حقيقة مختلفة وذلك من خلال تنفيذ جميع الأبحاث وتواجد أعضاء هيئة التدريس في جميع الهيئات التنفيذية للاستفادة من خبراتهم».



