وزارة التجارة: قطاع المعالجات التجارية يتلقى 40 شكوى خلال العام الجاري

ذكرت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقاها قطاع المعالجات التجارية خلال 2019 بلغ 40 شكوى منها 4 شكاوى تم بدء التحقيق فيها و12 شكوى تم حفظها و24 شكوى مازالت قيد الاستيفاء من الصناعة المحلية.



وأوضحت الوزارة - في تقرير صادر اليوم الاثنين - أنه خلال العام الحالي تم فرض رسوم إغراق نهائية ضد الواردات المغرقة من عوازل الأتربة الصينية بنسبة 27% من قيمة (cif) لمدة 5 سنوات ، كما تم بدء التحقيق ضد الواردات المغرقة من مادة "السلفوناتيد نفثالين فورمالدهايد" الصينية والإطارات الصينية والهندية والتايلاندية والأندونيسية.



وأضافت أنه تم بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق على واردات البطاطين الصينية عدا الكهربائية المصنعة من الألياف التركيبية .. مشيرًا إلى استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من أقلام الحبر الجاف الهندية مع تعديل الرسوم المفروضة إلى 65% من قيمة (cif) لمدة 5 سنوات.



وأشارت إلى أنه تم فرض تدابير مؤقتة لمدة 180 يومًا على واردات حديد التسليح والبيلت، وتدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.



ولفتت إلى أن إجمالي عدد قضايا المعالجات التجارية التي قام القطاع بالدفاع فيها عن الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية بلغ 13 قضية منها 7 قضايا وقاية و4 إغراق وقضيتا دعم .. منوهة بأنه تم البدء في إجراءات التحقيق بـ9 قضايا لمكافحة الإغراق والوقاية منها 4 ضد الصين و2 ضد الهند وواحدة ضد إندونيسيا وواحدة ضد تايلاند وواحدة ضد روسيا، وذلك فيما يتعلق بمنتجات أقلام الحبر الجاف، وعوازل الأتربة، وحديد التسليح ومادة الفورمالدهايد ،والإطارات والبطاطين.



وعن قطاع التجارة الخارجية..أوضحت أن عدد الرسائل الاستيرادية المفرج عنها خلال العام الحالي بلغ نحو 5609 رسائل فيما بلغ عدد حالات إعادة التصدير 1420 رسالة وبلغ عدد المخالفات الاستيرادية 990 رسالة.



وحول قطاع التصدير .. أشارت إلى أنه تم استصدار القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2019 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 629 لسنة 2017 بشأن فرض رسوم صادر على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، والقرار الوزاري رقم 688 لسنة 2018، والقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2019 في شأن إلغاء القرار الوزاري رقم 1098 لسنة 2018 باستمرار فرض رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف.



ولفت إلى أنه تم استصدار القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2019 بشأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية، والقرار رقم 825 لسنة 2019 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2018 والذي يقضي بفرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية بواقع 500 جنيه للطن بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1146 لسنة 2019 في شأن استمرار رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف.





