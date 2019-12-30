وكيل الأزهر في 2019.. مبادرات ومؤتمرات وتحول إلكتروني في التعليم

شهد العام 2019 نشاطًا كبيرًا لفضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اهتم خلاله بالعديد من الملفات المهمة، خاصة ملف التعليم، حيث استحدث فضيلته منظومة جديدة في التصحيح، وعمل على تطبيق معايير جودة التعليم وتدريب المعلمين والموجهين بالمعاهد الأزهرية، وأصدر قرارات مهمة لتيسير العملية التعليمية على الطلاب، فضلًا عن المشاركة في العديد من المؤتمرات داخليًا وخارجيًا، ودعم الطلاب الوافدين، ولم يغفل الجانب الإنساني فأطلق مبادارات إنسانية لدعم الأسرة وكذلك للتبرع بالدم، وذلك في ضوء دور الأزهر الدعوي والتعليمي والإنساني.



جولات خارجية لدعم الأسرة والطفل ولمواجهة الإرهاب والتطرف

قام فضيلة الشيخ صالح عباس بالعديد من الجولات الخارجية خلال هذا العام، والتي استهلها بالعاصمة العُمانية مسقط، بحضور مؤتمر "الفريق الاستشاري الإسلامي لاستئصال شلل الأطفال"، وذهب فضيلته إلى العاصمة السنغالية داكار، للمشاركة في القمة الأفريقية الأولى المتعلقة بـ"زواج الأطفال"، كما شارك فضيلته في "الملتقى الوطني السادس لخريجي الأزهر" في جاكرتا بإندونيسيا، وافتتح فرع مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية بإندونيسيا، وتوجه فضيلته إلى ولاية زنجبار، والتقى مع عدد من الأئمة والواعظات بزنجبار، والقى محاضرة حول "دور الأسرة في تَحَمُّل مسؤولية التربية الصحيحة للأبناء"، كما التقى فضيلته رئيسة البرلمان بزنجبار، وأكد خلال اللقاء أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي أسهمت في متانة العلاقات التي تربط بين الأزهر وكافة المؤسسات التعليمية في أفريقيا.



ندوات دينية ومؤتمرات علمية وثقافية لدعم قيم الولاء والتسامح وثقافة الحوار

شارك فضيلة وكيل الأزهر في العديد من المؤتمرات والندوات الدينية والعلمية والثقافية، فحضر افتتاح المؤتمر العام التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره فى تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، بالقاهرة، كما شارك فضيلته في الاحتفال بالمئوية الثامنة على اللقاء التاريخي بين القديس فرنسيس والملك الكامل الأيوبي، بمؤتمر حمل عنوان "حوار السلام والطمأنينة.. سفراء الأزهر والرهبنة الفرنسيسكانية"، حضره أكثر من 400 شخص من شخصيات إسلامية ومسيحية، فضلًا عن مشاركته في مؤتمر "رسالة الأزهر والتحديات المعاصرة" الذي نظمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمكتبة دمياط العامة.



وشارك وكيل الأزهر في ندوة "للتوعية بمخاطر المخدرات وأضرارها"، كما شارك فضيلته في مؤتمر «دور مؤسسات التعليم العالي فى تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية»، وعقد فضيلته لقاء مفتوح مع الطلاب الجدد بجامعة الأزهر في بداية العام الدراسي الجديد، فضلًا عن مشاركته في مؤتمر "تنمية الشخصية المصرية إقليميًا وأفريقيًا".



ملف التعليم.. إجراءات عملية وتحول إلكتروني

إيمانًا من أن التعليم هو الأساس في بناء وتحضر المجتمعات والأمم، مثّل ملف التعليم الأزهري أهمية بارزة في كافة أنشطة الأزهر خلال العام، لذا كان هذا الملف في مقدمة أولويات فضيلة وكيل الأزهر، وكان له بصمات واضحة في هذا الصدد، وعمل على تطوير المنظومة بأكملها بداية من الطلاب إلى المعلمين، حيث تم تكثيف البرامج التدريبية التي يتلقاها معلمو وموجهو قطاع المعاهد الأزهرية على النظام التعليمي الجديد، الذي ركز على ضرورة تنمية مهارات التفكير العليا لدى التلاميذ، واستخدام أساليب تقويم متنوعة ومرتبطة بدروس النظام الجديد.



وحرص فضيلته على متابعة سير العملية التعليمية في العديد من المعاهد الأزهرية ومعاهد البعوث الإسلامية، ومركز تطوير التعليم للطلاب الوافدين والأجانب، كما تفقد فضيلته عددًا من المعاهد المتقدمة لاعتماد الجودة، كما عقد فضيلته اجتماعات موسعة مع رؤساء المناطق الأزهرية، ومديري عموم الوعظ، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات مراحل النقل، والشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية.



ودعمًا للمعلمين، اعتمد فضيلته أكبر حركة ترقيات لمعلمي الأزهر، شملت ترقية 61570 معلما ومعلمة بنسبة تترواح 40% من عدد المعلمين بالأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديمية المهنية للمعلمين.



وللقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تشوب عملية التصحيح، أصدر وكيل الأزهر استحداث منظومة الاختبارات الشفهية الإلكترونية بالصوت والصورة، لمادتى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وتيسيرًا لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، قرر فضيلته زيادة عدد مقرات الطعون الإلكترونية للتظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية داخل الإدارات التابعين لها دون الحاجة للسفر إلى القاهرة، ليصل عددها إلى 198 مقرًا تشمل كل الإدارات التعليمية بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.



تكريم المتميزين.. وتحفيز الطلاب على الإبداع

حرص فضيلة الشيخ صالح عباس على تكريم المتميزين والمتفوقين في مختلف قطاعات الأزهر، حيث كرم فريق الأطباء الذين أشرفوا على علاج أحد طلاب الأزهر الوافدين من تايلاند، الذي سقط من الطابق الرابع مما تسبب له بإصابات بليغة.

وكرم وكيل الأزهر طلاب الأزهر الفائزين في الموسم الرابع بمسابقة تحدي القراءة العربي،كما كرم فضيلته الطالب الأزهري على سعد، رئيس نموذج محاكاة البرلمان المصري، حيث قدم طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية نموذج محاكاة للبرلمان المصري بمقر مجلس النواب في ختام أعمال البرلمان، الذى عقد بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم.



مبادرات إنسانية.. لاستقرار الأسرة والاهتمام بصحة المجتمع

شكل وكيل الأزهر لجنة برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"؛ دعمًا للتوعية الأسرية وللحفاظ على استقرار الأسر والمجتمع، كما أطلق الأزهر خلال 2019 مبادرة للتبرع بالدم تحت شعار «جدد صحتك.. تنقذ حياة» للعاملين بمشيخة الأزهر والمناطق الأزهرية، مساهمة من الأزهر في دعم المبادرات الوطنية التي تهتم بصحة المواطن المصري ودعمه صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا؛ وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة ممثلة في المركز القومي لخدمات نقل الدم.