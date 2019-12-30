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أخبار العالم

أردوغان يوقع مذكرة التدخل العسكري في ليبيا.. شاهد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:05 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، مذكرة التدخل العسكري في ليبيا.

وذكرت وكالة أناضول أن المذكرة التي وقع عليها أردوغان أرسلت إلى البرلمان التركي.

ودعا رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وقال مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت مصادر في حزب العدالة والتنمية أن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب حكومة الوفاق الدعم العسكري رسميا.
أردوغان يوقع مذكرة التدخل العسكري في ليبيا.. شاهد
أردوغان يوقع مذكرة التدخل العسكري في ليبيا.. شاهد
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