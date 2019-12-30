الدوري المصري.. الإنتاج الحربي يحشد أسلحته لمواجهة الجونة تعرف على التشكيل

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الجونة كالتالي:



حراسة المرمى: عامر عامر.



خط الدفاع: أحمد شديد، محمود البدري، معاذ الحناوي، محمد بازوكا.



خط الوسط: محمد عادل، إبراهيم عبد الخالق، موسى دياورا.



خط الهجوم: أمادو تياهي، محمد رجب، علاء سلامة.