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فن

متوجعش قلبي .. القصة الكاملة لأزمة بدرية طلبة مع جوجل بسبب تطبيق GPS

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:30 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة بدرية طلبة حالة من الجدل الواسع بعد أن أعلنت عن نيتها تقديم تطبيق GPS لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل.

بدأت الأزمة مع تصريحات بدرية طلبة لبرنامج مساء DMC عندما قالت إن أحد معجبيها اقترح فكرة الاسترشاد بصوتها في أشهر الإفيهات واستخدامه في تطبيق خرائط جوجل وهي الفكرة التي لاقت استحسانها، مؤكدة أنه سيتم تدشين التطبيق قريبا.

وأضافت بدرية أنها بالفعل ستبدأ في تسجيل الإفيهات الأسبوع المقبل استعدادا لإطلاق التطبيق، وللناس أن تختار بين تشغيل التطبيق بصوتها أو بصوت الرجل الأجش.

وقالت إنها استطلعت رأي معجبيها لاختيار أبرز الإفيهات التي سوف تستخدمها في التطبيق الجديد وأهمها «إجنح ناحية الشمال.. امشي على طول.. على طول زي ما بقولك.. متوجعش قلبي».

رد جوجل
تصريحات بدرية طلبة دفعت شركة جوجل للكشف عن المستور وتكذيبها حيث قال فى تصريحات رسمية : "بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة" وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".

وأضاف مسئول رفيع المستوى: "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

وفي أول تصريح من الفنانة بدرية طلبة ردًا على بيان جوجل، قالت إن الأمر كان تصريحا عفويا مني، تم تفسيره بطريقة خاطئة.


وخرجت الفنانة بدرية طلبة للكشف عن حقيقة الامر بعد سلسلة من السخرية على ما قالته مؤكدة ان كل ما تردد بشأن استعانة جوجل بصوتى لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل على تطبيق GPS أمر غير حقيقي وإنما قررت ان اقوم بتسجيل هذا البرنامج بصوتى بعيدا عن جوجل.

وأضافت بدرية طلبة قائلة : "جوجل لا يمكن أن يستغنى عن الصوت الذى يقدم هذا البرنامج ولم أقل إنني قد اكون بديلا منه.

وأوضحت بدرية طلبة قائلة : قررت أن أقوم بتسجيل هذا البرنامج بصوتى بعيدا عن جوجل وسيكون هناك لمحة كوميدية من خلال افيهاتي وعلى الجمهور أن يختار في النهاية.
متوجعش قلبي .. القصة الكاملة لأزمة بدرية طلبة مع جوجل بسبب تطبيق GPS
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