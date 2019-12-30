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فن

جوجل تكشف حقيقة تسجيل صوت بدرية طلبة على تطبيق GPS

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:46 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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محمد نبيل
كشفت شركة Google حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص ما تم نشره حول تطبيق خرائط Google الشهير وتسجيله بصوت الفنانة بدرية طلبة.

وقالت فى تصريحات رسمية: "بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة" وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".

وأضاف مسئول رفيع المستوى: "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

وفي أول تصريح من الفنانة بدرية طلبة ردًا على بيان جوجل، قالت إن الأمر كان تصريحا عفويا مني، تم تفسيره بطريقة خاطئة.
جوجل تكشف حقيقة تسجيل صوت بدرية طلبة على تطبيق GPS
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