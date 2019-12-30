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فن

أصالة تشوق جمهورها.. وتعلق: شامخ

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:36 م
صدى البلد
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احمد عمر
نشرت الفنانة أصالة عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، برومو الفيديو كليب الجديد الخاص بها.

وعلقت "أصالة" على الفيديو قائلة: "قريبًا شامخ".

وظهرت أصالة وهي تجلس على كرسي وترتدي ملابس بيضاء دون إظهار وجهها.

وحقق الفيديو عبر موقع يوتيوب ما يقرب من 200 الف مشاهدة واحتل المركز الـ 34 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة.

يذكر أن آخر ألبومات أصالة، الفنية ألبوم "في قربك" والذي تضمن العديد من الاغاني المتنوعة كان من بينها أغنية "جابو سيرته"، و"مبقاش سر"، و"نكتة بايخة"، وغيرها من الأغاني.
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