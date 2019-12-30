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حوادث

إخلاء سبيل 16 شخصا في أحداث الاعتداء على أتوبيسي نادى المصري

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:33 م
صورة أرشيفية - اتوبيس
صورة أرشيفية - اتوبيس
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محافظات زينب الزغبي
قررت النيابة العامة بدمياط، إخلاء سبيل 16 شخصًا هم المقبوض عليهم على خلفية المشاجرة التي شهدتها إحدى الاستراحات بين عدد من مشجعي النادي المصري وعدد من الأشخاص بعد مشادة كلامية مساء أمس وأسفر عنها تحطيم نوافذ أتوبيسين كانا يقلون الجماهير لمؤازرة فريقها أثناء مباراته مع بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي انتهت لصالح بيراميدز.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم احتواء الموقف وتصفية الأجواء والتصالح دون توجيه اتهام لأحد.

وكانت مشاجرة وقعت بين جماهير النادي المصري المتجهه لتشجيع فريقها وعدد من الشباب داخل إحدى الاستراحات بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، مساء أمس الأحد، صاحبها قيام أشخاص بإلقاء الحجارة على أتوبيسات جماهير النادي المصري البورسعيدي، ونتج عنه تحطم زجاج نوافذ أتوبيسين لمشجعي النادي المصري، وذلك بسبب مشادة كلامية تطورت لاشتباكات بين الطرفين، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن دمياط إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة علي الأوضاع وإعادة الهدوء للمنطقة والقبض علي 16 من مثيري الشغب.
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