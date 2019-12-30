بسبب حذاء | مقتل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بـ المرج

شهد شارع المرج جريمة قتل بشعة عندما وقعت مشاجرة بين صاحب محل وسيدة استعانت بزوجها وشقيقه بسبب مشادة مع الأول لرفضه استرجاع حذاء نجلها.





وتطورت المشاجرة التي استعان فيها صاحب المحل بالعمال والبائعين لديه، وأسفرت المشاجرة عن مقتل زوج السيدة وإصابة شقيقه، وتمكن رجال الأمن من القبض على صاحب المحل والمتورطين في الجريمة وجارٍ عرضهم على النيابة للتحقيق.





البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا بوقوع مشاجرة بشارع المرج، ووجود متوفى وعدد من المصابين، على الفور انتقل رجال المباحث الذين تمكنوا من ضبط طرفى المشاجرة ونقل جثة و٣ مصابين للمستشفى لإسعافهم.





وتبين من التحريات أن سيدة ذهبت لاسترجاع حذاء من محل بشارع المرج، إلا أن صاحب المحل رفض استرجاعه، فوقعت مشادة بينهما استعانت على أثرها السيدة بزوجها وشقيقه للتطور المشادة إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء قام على أثرها صاحب المحل وعدد من العمال بذات المحل بالتعدى بالضرب على الطرف الثانى.



