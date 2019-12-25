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حوادث

ضبط محل لفرم اللحوم في المرج بدون ترخيص

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:17 م
صدى البلد
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محمد صبري
بناء علي معلومات سابقة ، تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب محل لفرم اللحوم بالمرج لإدارته المحل بدون ترخيص.

وبمداهمة المحل تبين حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين ومحققًا أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المحل على طن ونصف لحوم مجمده ونصف طن كيلو دهون و ربع طن لحوم ضأن جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة .
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