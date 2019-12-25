ضبط محل لفرم اللحوم في المرج بدون ترخيص

بناء علي معلومات سابقة ، تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب محل لفرم اللحوم بالمرج لإدارته المحل بدون ترخيص.



وبمداهمة المحل تبين حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين ومحققًا أرباح غير مشروعة .



وعثر بداخل المحل على طن ونصف لحوم مجمده ونصف طن كيلو دهون و ربع طن لحوم ضأن جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة .