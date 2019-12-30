فرنسي وبرتغالي مرشحان بقوة .. الإسماعيلي يغلق ملف ديسابر بسبب المغالاة المادية

أغلق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، ملف التعاقد مع الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز لقيادة الدراويش بسبب الاختلاف على المقابل المادي، حيث عرض الإسماعيلي علي ديسابر مبلغ ٢٥ ألف دولار، ولكن تمسك الفرنسي بقيمة ٣٥ ألف دولار كراتب شهري، وهذا ما رفضته إدارة الإسماعيلي.



وعلم موقع صدى البلد "إن إدارة الإسماعيلي تتمسك بالتعاقد مع مدير فني أجنبي".



وتلقى الاسماعيلي ملف مدرب فرنسي وآخر برتغالي لاختيار الأنسب لقيادة الاسماعيلي خلفا للصربي مودريتش المدير الفني السابق للفريق الاسمعلاوى.