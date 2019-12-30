AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بيجامة دي ولا إيه | رضوى الشربيني تثير الجدل بصورة جديدة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:41 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
Advertisements
حمادة خطاب
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة ترتدي بدلة تشبه البيجامة.

وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج «هي وبس» على قناة "سي بي سي سفرة" على الصورة، قائلة "قريبًا" دون الإعلان عن تفاصيل أخرى حولها.

وأثارت صورة الإعلامية تساؤلات المتابعين خاصة أنها ظهرت وكأنها تقدم عرض أزياء.

فيما علق أحد المتابعين على الصورة، قائلًا "دي بيجامة دي ولا إيه".

وكانت نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة نادرة وهى طفلة مع صورتين فى نفس السن لبنتيها.

علقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة: "فولة واتقسمت نصين"، مع تأكيدات المتابعين على الشبه الكبير بينهما كأنهما توأم ودعوات لها بأن يحميهما الله لها وتراهم كما تتمنى.


View this post on Instagram

Soon😉

A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كبرت أوى.. شاهد| رضوى الشربيني بصحبة بنتها

شاهد.. أول ظهور لوالدة الاعلامية رضوى الشربيني في عيد ميلادها

شاهد | رضوى الشربيني تتألق بالأسود.. وتعلق: أنا أحبك

تمارا مجنناني | ابنة رضوى الشربينى تخطف الأنظار | شاهد

هنا الزاهد توجه رسالة لـ رضوى الشربينى.. والأخيرة ترد

فولة واتقسمت نصين.. شاهد| إطلالة رضوى الشربيني وابنتيها

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

عكس تصريحاتها | رانيا يوسف تعشق الرجال وتحترف الغناء | تفاصيل

4 نجمات حققن حلم الأمومة في 2019 | نجمات مسرح مصر لهن نصيب الأسد

للتهدئة.. مصدر يكشف أسباب رفض لجنة الانضباط تغليظ العقوبة على مرتضى منصور

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

تصعيد مفاجئ من العراق ضد أمريكا بعد الضربات الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يستقبل لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال | ماذا دار بينهم؟

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور