بيجامة دي ولا إيه | رضوى الشربيني تثير الجدل بصورة جديدة

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى ، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة ترتدي بدلة تشبه البيجامة.





وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني ، مقدمة برنامج «هي وبس» على قناة " سي بي سي سفرة " على الصورة، قائلة "قريبًا" دون الإعلان عن تفاصيل أخرى حولها.





وأثارت صورة الإعلامية تساؤلات المتابعين خاصة أنها ظهرت وكأنها تقدم عرض أزياء.





فيما علق أحد المتابعين على الصورة، قائلًا "دي بيجامة دي ولا إيه".





وكانت نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة نادرة وهى طفلة مع صورتين فى نفس السن لبنتيها.





علقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة: "فولة واتقسمت نصين"، مع تأكيدات المتابعين على الشبه الكبير بينهما كأنهما توأم ودعوات لها بأن يحميهما الله لها وتراهم كما تتمنى.



