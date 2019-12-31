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تعليم

5 خطوات تعلنها وزارة التعليم العالي للارتقاء بالدور المجتمعي والطبي للجامعات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطتها للارتقاء بالدور المجتمعي والطبي للجامعات خلال العام الجديد والذي شمل عددا من الخطوات المهمة.

شملت خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا من المقام وهي:


• سوف تدعم الوزارة الجامعات فى مجال المشاركة المجتمعية وخدمة البيئة المحلية بما يحقق دورًا أكثر فعالية للجامعات فى خدمة التنمية المستدامة.


• الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية من خلال تفعيل اللائحة التنفيذية لتنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، وتطوير البنية التحتية لهذه المستشفيات.


• تطوير المناهج الدراسية للقطاع الطبي أسوة بالطب البشري والصيدلي.

• الانتهاء من تطوير طوارئ مستشفى قصر العيني.

• افتتاح أعمال تطوير المعهد القومي للأورام، التابع لجامعة القاهرة.
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