في ذكرى رحيل إحسان القلعاوي.. قصة تلقيبها بـ أم الطيبين

تحل الثلاثاء، ذكرى وفاة الفنانة إحسان القلعاوى، التى توفيت في 31 ديسمبر عام 2008 بالولايات المتحدة عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض، حيث كانت تقيم مع ابنتها إيناس المقيمة هناك، إضافة إلى علاجها في أحد مراكز نيوجيرسي، حيث تم دفنها بمقابر المسلمين بالولايات المتحدة.



ولدت "القلعاوى" فى 26 إبريل 1932، وهي تنتمي لأسرة فنية، فهي ابنة الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيقها الفنان محمود القلعاوي، حصلت على ليسانس الآداب في اللغة الفرنسية، وتخرجت من معهد الفنون المسرحية، وكانت أرملة كاتب السيناريو محمد أبو يوسف ولديهما ثلاث بنات.



كانت بداية "احسان" من خلال ميكروفون الإذاعة في العديد من المسلسلات، ثم قدمت العديد من المسرحيات، كما عملت في المسرح الكوميدي والقطاع الخاص.



اشتهرت إحسان القلعاوي بمواقفها الوطنية والإنسانية النبيلة، وأطلق النقاد عليها اسم "أم الطيبين" لأنها دخلت القلوب بمجرد مشاهدتها على الشاشة، فقدمت نحو 730 عملا فنيا في الإذاعة والمسرح والسينما والتلفزيون.



من أشهر أعمالها على خشبة المسرح، "مسرحية هانم"، ومن أشهر مسلسلاتها الإذاعية دور زنوبة في مسلسل عودة الروح من إخراج حسين كمال، كما جسدت العديد من الأدوار الهامة في الإذاعة وإن كان أشهرها شخصية عزيزة في المسلسل الإذاعي الشهير عائلة مرزوق أفندي، ومسلسل ترويض الشرسة قصة الكاتب نبيل خالد وتأليف بسيونى عثمان وإخراج محسن فكرى.