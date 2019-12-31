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فن

مصطفى خاطر يحتفل بالعام الجديد مع أصدقائه.. شاهد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:50 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم مصطفى خاطر، عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بكل من زميله كريم عفيفى نجم مسرح مصر، وأحمد الشيخ مهاجم النادى الأهلي.

ويقوم النجم مصطفى خاطر بتصوير فيلمه "أشباح أوروبا"، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء وهبي بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

ويشارك في بطولة فيلم أشباح أوروبا، كل من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.
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