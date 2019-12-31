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سيارات

أوبر مصر uber توقف استخدام بعض الموديلات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:04 ص
اوبر
اوبر
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اشرف عطية
أعلنت شركة اوبر مصر، أنها أجرت تعديلا في سياستها، بشأن السيارات التي يتم قبولها لتقديم خدماتها في مصر، في إطار خدمات أوبر X ، و أوبر Select ؛ حيث ألغت قبول الموديلات التي تبدأ من 2004 وقدمت الموديلات المقبولة لتكون، موديلات 2008 كبداية، وما يليها، وبالتالي يحد ذلك من الخدمات التي توفرها الشركة في خدمتي X وSelect .

اوبر مصر
careem egypt
uber egypt

وأفادت الشركة أن خدمة X تتوفر بداية من السيارات موديلات 2008 السيدان التي يتوفر لها تجهيزات مميزة.

وتستبعد أوبر استخدام وقبول طرازات أخرى غير السيدان مثل "الفان، والبيك أب، والتاكسي، ومركبات الحوادث التي تم إصلاحها".

وقالت شركة أوبر إنها تُجري مراجعات مستمرة لفئات السيارات المقبولة لديها؛ لتوفر خدمات أفضل لعملائها، وتزيد من الراحة المتاحة لهم.

اوبر مباشر
كريم مباشر
uber مباشر

وأقرت أوبر أن خدمة أوبر Select تتوفر للسيارات التي لا يزيد عمرها عن 5 سنوات، وتشمل العديد من السيارات الفاخرة المميزة من علامات "مرسيدس، وبي ام دبليو، وأودي، وسيتروين، وشيفرولية".
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