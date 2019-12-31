أوبر مصر uber توقف استخدام بعض الموديلات

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أعلنت شركة، أنها أجرت تعديلا في سياستها، بشأن السيارات التي يتم قبولها لتقديم خدماتها في مصر، في إطار خدمات أوبر X ، و أوبر Select ؛ حيث ألغت قبول الموديلات التي تبدأ من 2004 وقدمت الموديلات المقبولة لتكون، موديلات 2008 كبداية، وما يليها، وبالتالي يحد ذلك من الخدمات التي توفرها الشركة في خدمتي X وSelect .وأفادت الشركة أن خدمة X تتوفر بداية من السيارات موديلات 2008 السيدان التي يتوفر لها تجهيزات مميزة.وتستبعد أوبر استخدام وقبول طرازات أخرى غير السيدان مثل "الفان، والبيك أب، والتاكسي، ومركبات الحوادث التي تم إصلاحها".وقالت شركة أوبر إنها تُجري مراجعات مستمرة لفئات السيارات المقبولة لديها؛ لتوفر خدمات أفضل لعملائها، وتزيد من الراحة المتاحة لهم.وأقرت أوبر أن خدمة أوبر Select تتوفر للسيارات التي لا يزيد عمرها عن 5 سنوات، وتشمل العديد من السيارات الفاخرة المميزة من علامات "مرسيدس، وبي ام دبليو، وأودي، وسيتروين، وشيفرولية".