الأهلي يخوض مرانه الأخير اليوم قبل مواجهة مصر المقاصة في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير، اليوم الثلاثاء، على استاد مختار التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.



ومن المقرر أن يختار رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.



وحقق الفريق الأحمر، الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري، على حساب الإتحاد السكندري .



ويفقد الأهلي في تلك المباراة، جهود عدد من لاعبيه؛ للإصابة، علي رأسهم محمد محمود وحمدي فتحي ورمضان صبحي ومحمود وحيد وسعد الدين سمير وجونيور أجايي.