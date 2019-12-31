AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 31 -12 -2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:47 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
Advertisements
علياء فوزى
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى.

فيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 31-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.

سعر اليورو​
بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء، شراءً 17.90 جنيه، وبيعا 18.04 جنيه بمستهل التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​
أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.96 جنيه، وبيعا 21.13 جنيه.

الفرنك السويسري​
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.49 جنيه، وبيعا 16.62 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.68جنيه، وبيعا 14.81 جنيه.

سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.28 جنيه، وبيعا 2.30 جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار والعملات الأجنبية فى مصر اليوم الثلاثاء 26 -11-2019

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

الدولار بـ 16.16 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 8-12-2019

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-12 -2019

ترشيحاتنا

للرجال والنساء.. ما هي كمية السكر المسموح بتناولها يوميا

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

أمريكا تكشف عن موقف محمد بن زايد من قصف العراق

حكم لبس المرأة النقاب في العمرة | دار الإفتاء توضح الضوابط والكفارة

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء .. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين "فيديو"

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: نقل 4 كباش إلى ميدان التحرير يحوله لمزار سياحي.. خناقة على الهواء بسبب أبو زعبل للأسمدة.. لميس الحديدي تخرج لفاصل سريع بسبب الحمام

AdvertisementS

أزمة لينا الفيشاوي مع والدها تتواصل بعد الصورة العارية.. ورد فعل غير متوقع من الأب والابنة

بيان شديد اللهجة من السعودية بعد قصف مليشيات إيران لقواعد أمريكية في العراق

لا يعرفها الكثير.. 4 ركعات في آخر السنة تكفر ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

غضب في الأردن بسبب فيديو لشاب يمارس الرذيلة في الطريق العام

بعد صورتها عارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة لمتابعيها عبر انستجرام

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء .. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين "فيديو"

في ذكرى رحيل أم الدكاترة| كفاح ومآس إحسان القلعاوي.. ترملت على بناتها وهزمها السرطان

في عيد ميلادها | 8 رجال في حياة أم كلثوم 2 منهم تزوجاها عرفيا وصوريا

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

5 بيوت لا تدخلها الملائكة.. لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بـ إطلالة شتوية.. مي عمر تخطف الأنظار في لندن

بالشراكة مع القطاع الخاص .. اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة تعزز استراتيجياتها بـ 4 اتفاقيات| شاهد