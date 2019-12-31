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اقتصاد

بدء تشغيل سويقتين جديدتين بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة.. السبت المقبل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
مدينة دمياط الجديدة
مدينة دمياط الجديدة
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم بدء تشغيل مبنى السويقتين الجديدتين بالمجاورتين الأولى والسادسة بالحي الأول بالمدينة، بنظام الانتفاع مقابل الإشغال كأماكن بديلة للباعة الجائلين، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وأوضح المهندس محمد رجب، أنه سيتم التقديم لإشغال أي باكية بموقع السويقتين، بصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، مع ضرورة توافر الأصل للإطلاع عليه، وأنه لا يجوز الحجز بأي طريق آخر، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف العمل بمبنى السويقة القديم الموجود بمركز خدمات الحى الأول بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة التزام الباعة الجائلين بالتواجد داخل مبنى السويقتين، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار منع انتشار المظاهر العشوائية بمدينة دمياط الجديدة لتكون في مقدمة المدن الجديدة.
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