دعوى قضائية ضد البنك العربي.. ألف إسرائيلي يطالبون بـ20 مليار شيكل

رفع حوالي 1132 إسرائيليا قضية غير مسبوقة ، دعاوى قضائية ضد البنك العربي تطالبه بتعويضات تصل إلى 20 مليار شيكل بدعوى تمويل عمليات نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين.



هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى قضائية ضد أحد البنوك بدعوى تمويل ما أسموه "عمليات إرهابية"وقدمت الدعوى إلى المحكمة المركزية في القدس.



وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن الادعاءات السابقة كانت ترفع ضد السلطة الفلسطينية وحماس.



ويقول ممثلو الادعاء "إن البنك العربي متورط في تمويل عمليات نفذت في إسرائيل من قبل حماس والجهاد الإسلامي وفتح ومنظمات أخرى بين عامي 1995 و 2005 ، وأسفرت هذه العمليات وفقا لتقرير الصحيفة عن مقتل مئات المدنيين باستخدام العمليات التفجيرية واطلاق النار.



من بين العمليات المدرجة في الدعوى: عملية ديزنجوف في عام 1996 وقتل 13 شخصًا ؛ وعملية على مدخل نادي دولفيناريوم بتل أبيب في عام 2001 ، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا ؛ كذلك عمليات اطلاق نار على سيارات اسرائيلية ؛ وعملية تفجيرية في مطعم سابارو بوسط القدس في عام 2001 أسفر عن مقتل 15 شخصًا ؛ وعملية في فندق "بارك" في نتانيا في عام 2002 ، أسفرت عن مقتل 30 شخصًا.