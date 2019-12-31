أفضل دعاء للعام الجديد 2020 .. يجلب لك السعادة في الدنيا والآخرة

أفضل دعاء للعام الجديد 2020.. ساعات قليلة تفصلنا عن توديع العام الحالي واستقبال عام جديد،وهناك من يدعون قبل مرور آخر 5 دقائق في العام القديم 2019 وحتى مرور أول 5 دقائق من بداية السنة الجديدة 2020 وهذه الطريقة يمكن أن تطبقها على الصلاة أيضا وفقا لما تريد، وكل شخص يقضي السنة الجديدة بالطريقة التي تروق له، حيث أن استهلال السنة الجديدة سواء بالصلاة أو بالدعاء من الأمور العظيمة التى قد يفعلها الإنسان فى بداية عام جديد، فإن من شأن دعاء السنة الجديدة 2020 تغيير حياة الإنسان إلى الأفضل، فباللجوء إلى الله عز وجل بـ دعاء السنة الجديدة 2020 يجني الشخص السعادة في الدنيا قبل الآخرة، ومن أحد أفضل دعاء للعام الجديد 2020 :-



أفضل دعاء للعام الجديد 2020

1) اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .

2) ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .

3) اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .

4) اللهُم إنا نستودعك سنة… [مضت من عمرنا]… بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا .



أفضل دعاء دخول العام الجديد 2020

1. اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

2. اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

3. في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

4. وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

5. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

6. اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.



أفضل أدعية للعام الجديد 2020

1) يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.

2) اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.

3) مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.

4) اللهم بداية للأيام الجميلة.

5) اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

6) اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

7) ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

8) اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.

9) اللهم ارزقنا الصحة والعافية.

10) اللهم الفرح الذي لا نهاية له.

11) اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.



أفضل أدعية لإستقبال العام الجديد 2020

1) اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من أحب.



2) اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.



3) اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



4) اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.