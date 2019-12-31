قافلة بنكي الطعام والكساء تدعم أكثر من 3600 تلميذ من أطفال رفح

نفذ بنكا الطعام والكساء، قافلة لدعم أطفال رفح المنقولين لمحافظات ( الإسماعيلية – الشرقية – البحيرة – المنوفية) وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء ومجلس مدينة رفح و إدارة رفح التعليمية.



واستهدفت القافلة دعم أكثر من 3600 تلميذ بمراحل عمرية مختلفة منقولين من رفح، بالتعاون مع دلائل بنك الطعام المصري وشيوخ القبائل للتوزيع علي التلاميذ المكونات والأعداد الأتية : 3600 كرتونة – تحتوي الكرتونة علي أدوات مدرسية كاملة لجميع المراحل لكل تلميذ (22 كراسة وكشكول مشكل + 4 قلم رصاص + 2 قلم جاف + 1الوان فلوماستر + 2 مسطرة + 2 أستيكة + أله حاسبة لأعدادي فقط + علبة أدوات مدرسية + شنطة قماش + بلوفر + إيس كاب + كوفية/شال بناتي )، 2500 طقم دراسي + جاكيت، 3600 شنطة قماش مطبوع عليها (سيناء في قلب مصر )، 500 بلوفر + ايس كاب + كوفية اطفالي، 32688 باكت كيك وبسكويت، 1100 لتر عصير، 350 علبة جبنة.



والقوافل هي مساعدات شاملة تستهدف المناطق التي ينتشر بها الفقر والمرض والجهل بصفة عامة سواء كانت مناطق حدودية ، جبلية، صحراوية أو عشوائية مكدسة بالسكان، بالإضافة للقري الفقيرة وتجمعات المنقولين واللاجئين في جميع محافظات مصر.



وتقوم إدارة القوافل والإغاثة ببنك الطعام المصري بتنفيذ الدراسات البحثية للأسر داخل المناطق المستهدفة من خلال فريق متخصص.. وتأتي تلك القافلة إيمانًا من بنك الطعام المصري وبنك الكساء المصري بضرورة التواجد بجانب أهل سيناء وخاصةً المنقولين من رفح والشيخ زويد.