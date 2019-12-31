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فيديو جراف

فيديوجراف| تطورات أزمة حمو بيكا والمهن الموسيقية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:01 م
حمو بيكا وهاني شاكر
حمو بيكا وهاني شاكر
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فيديوجراف
حمو بيكا أثار جدلا واسعا خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مقطع فيديو جديدا يشن فيه هجوما ناريا على نقابة المهن الموسيقية.

وقال حمو بيكا: "سجلت حلقة مع قناة النهار ليلة رأس السنة فوجئت بتواصل نقابة المهن الموسيقية معهم ليلغوا فقرة الأغاني الخاصة بي، ولا أعرف السر وراء محاربة النقابة لي هل يريدون تدميري".

وأشار حمو بيكا قائلا " سألجأ إلى مجلس الدولة لرفع دعوى قضائية ضد نقابة الموسيقيين، مع مجموعة من المطربين الشعبيين".

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
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