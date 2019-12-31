فيديوجراف| تطورات أزمة حمو بيكا والمهن الموسيقية

حمو بيكا أثار جدلا واسعا خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مقطع فيديو جديدا يشن فيه هجوما ناريا على نقابة المهن الموسيقية.



وقال حمو بيكا: "سجلت حلقة مع قناة النهار ليلة رأس السنة فوجئت بتواصل نقابة المهن الموسيقية معهم ليلغوا فقرة الأغاني الخاصة بي، ولا أعرف السر وراء محاربة النقابة لي هل يريدون تدميري".



وأشار حمو بيكا قائلا " سألجأ إلى مجلس الدولة لرفع دعوى قضائية ضد نقابة الموسيقيين، مع مجموعة من المطربين الشعبيين".



ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..

