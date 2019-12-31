تدريبات قويه لـ ثلاثي حراس الزمالك اليوم

خضع الثلاثي محمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات قوية، تحت قيادة عمرو عبد السلام، وذلك على هامش تدريبات الفريق اليوم، الثلاثاء.



وفضل عبد السلام منح جنش راحة من التدريبات الجماعية مع الحراس بعد تنفيذه لتدريبات قوية في الفترة الماضية بعد العودة من الإصابة



حيث تقرر أن يخضع لبرنامج تدريبي خاص في الفترة المقبلة لكسب مزيد من الجاهزية الفنية والبدنية واستعادة اللياقة.



وتواجد جنش لمتابعة تدريبات زملائه وعقد جلسة مع مدرب الحراس للاتفاق على خطة العمل في الأيام المقبلة.