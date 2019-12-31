الأرصاد: طقس أول أيام العام الجديد بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، قد تصل إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.







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ونستعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 09 17

طنطا 09 17

دمنهور 08 16

الإسكندرية 08 16

بلطيم 09 17

مطروح 09 16

السلوم 06 15

سيوة 02 15

بورسعيد 13 14

دمياط 13 16

الزقازيق 10 17

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 07 17

رفح 08 16

رأس سدر 10 19

نخل 03 14

نويبع 14 20

طابا 06 16

كاترين 02 14

الطور 09 20

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 10 21

مرسى علم 14 20

الفيوم 06 17

بنى سويف 06 17

المنيا 05 18

أسيوط 04 18

سوهاج 06 18

قنا 06 19

الأقصر 07 20

أسوان 08 20

أبوسمبل 12 20

الوادي الجديد 04 20

شلاتين 13 24

أبو رماد 12 24

حلايب 16 22

رأس حدربة 15 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية: الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 30

المدينة 10 26

الرياض 10 22

المنامة 18 22

أبوظبى 18 26

الدوحة 18 25

الكويت 08 20

دمشق 03 13

بيروت 13 16

عمان 03 11

القدس 06 11

غزة 11 17

بغداد 06 18

مسقط 20 27

صنعاء 09 24

الخرطوم 19 32

طرابلس 12 14

تونس 07 15

الجزائر 06 14

الرباط 07 19

نواكشوط 15 26



وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى

أنقرة -01 05

أسطنبول 04 07

إسلام آباد 07 14

نيودلهى 08 17

جاكرتا 24 29

بكين -09 -01

كوالالمبور 23 34

طوكيو 02 09

أثينا 04 11

روما 00 12

باريس 03 06

مدريد 00 12

برلين -03 05

لندن 06 07

مونتريال -05 01

موسكو -06 00

نيويورك 00 06

واشنطن -03 09

ونستعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 17شبين الكوم 09 17طنطا 09 17دمنهور 08 16الإسكندرية 08 16بلطيم 09 17مطروح 09 16السلوم 06 15سيوة 02 15بورسعيد 13 14دمياط 13 16الزقازيق 10 17الإسماعيلية 11 17السويس 11 17العريش 07 17رفح 08 16رأس سدر 10 19نخل 03 14نويبع 14 20طابا 06 16كاترين 02 14الطور 09 20شرم الشيخ 15 21الغردقة 10 21مرسى علم 14 20الفيوم 06 17بنى سويف 06 17المنيا 05 18أسيوط 04 18سوهاج 06 18قنا 06 19الأقصر 07 20أسوان 08 20أبوسمبل 12 20الوادي الجديد 04 20شلاتين 13 24أبو رماد 12 24حلايب 16 22الصغرى العظمىمكة المكرمة 20 30المدينة 10 26الرياض 10 22المنامة 18 22أبوظبى 18 26الدوحة 18 25الكويت 08 20دمشق 03 13بيروت 13 16عمان 03 11القدس 06 11غزة 11 17بغداد 06 18مسقط 20 27صنعاء 09 24الخرطوم 19 32طرابلس 12 14تونس 07 15الجزائر 06 14الرباط 07 19نواكشوط 15 26الصغرى العظمىأنقرة -01 05أسطنبول 04 07إسلام آباد 07 14نيودلهى 08 17جاكرتا 24 29بكين -09 -01كوالالمبور 23 34طوكيو 02 09أثينا 04 11روما 00 12باريس 03 06مدريد 00 12برلين -03 05لندن 06 07مونتريال -05 01موسكو -06 00نيويورك 00 06واشنطن -03 09