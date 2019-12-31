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أخبار البلد

الأرصاد: طقس أول أيام العام الجديد بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:39 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا، الأربعاء "أول أيام العام الجديد"، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، قد تصل إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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ونستعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 09 17
طنطا 09 17
دمنهور 08 16
الإسكندرية 08 16
بلطيم 09 17
مطروح 09 16
السلوم 06 15
سيوة 02 15
بورسعيد 13 14
دمياط 13 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 11 17
السويس 11 17
العريش 07 17
رفح 08 16
رأس سدر 10 19
نخل 03 14
نويبع 14 20
طابا 06 16
كاترين 02 14
الطور 09 20
شرم الشيخ 15 21
الغردقة 10 21
مرسى علم 14 20
الفيوم 06 17
بنى سويف 06 17
المنيا 05 18
أسيوط 04 18
سوهاج 06 18
قنا 06 19
الأقصر 07 20
أسوان 08 20
أبوسمبل 12 20
الوادي الجديد 04 20
شلاتين 13 24
أبو رماد 12 24
حلايب 16 22
رأس حدربة 15 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 30
المدينة 10 26
الرياض 10 22
المنامة 18 22
أبوظبى 18 26
الدوحة 18 25
الكويت 08 20
دمشق 03 13
بيروت 13 16
عمان 03 11
القدس 06 11
غزة 11 17
بغداد 06 18
مسقط 20 27
صنعاء 09 24
الخرطوم 19 32
طرابلس 12 14
تونس 07 15
الجزائر 06 14
الرباط 07 19
نواكشوط 15 26

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة -01 05
أسطنبول 04 07
إسلام آباد 07 14
نيودلهى 08 17
جاكرتا 24 29
بكين -09 -01
كوالالمبور 23 34
طوكيو 02 09
أثينا 04 11
روما 00 12
باريس 03 06
مدريد 00 12
برلين -03 05
لندن 06 07
مونتريال -05 01
موسكو -06 00
نيويورك 00 06
واشنطن -03 09
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