جامعة المنيا تحدد قواعد للامتحانات ومعايير لسلوك الطلاب داخل اللجان

قام الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم بتفقد لجان الامتحانات بكليتي التربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية.
جاء ذلك للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بهما، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم، بما يحقق تقويم مخرجات العملية التعليمية وجودتها؛ وذلك بعد أن بدأ عدد من كليات الجامعة امتحاناتهم خلال هذا الأسبوع، كما ستتوالى الامتحانات في باقي كليات الجامعة بعد الانتهاء من الاختبارات الشفوية والعملية؛ لتبدأ جميع كلياتها رسميًا الامتحانات في الرابع من يناير، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وطبقًا لجداول الامتحانات التى وضعتها الكليات والتى أستثنت منها 4 أيام مراعاة لأعياد الميلاد المجيد، والغطاس للأخوة المسيحيين.
رافق رئيس جامعة المنيا خلال جولته التفقدية بالكليتين، الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكليتين لشئون التعليم والطلاب، والعميد أسامة فوزي مدير أمن الجامعة الإداري.
وأضاف أن هناك بعض الضوابط والمعايير التي يجب أن يلتزم بتنفيذها المراقبين والملاحظين داخل اللجان، ومنها: حظر تواجد الطلاب داخل اللجان بدون بطاقة التعريف الجامعية أو الرقم القومي.
وأكد أنه تم التشديد على الالتزام بأرقام المقاعد وفقًا للملصق المدون عليه بيانات الطالب، بالإضافة إلي التزام الطالب بتعليمات الأمن المعملي داخل المعامل في الامتحانات العملية، وذلك مع المتابعة المستمرة من عميد الكلية "رئيس عام الامتحانات" أو من ينوب عنه أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
جاء ذلك للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بهما، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم، بما يحقق تقويم مخرجات العملية التعليمية وجودتها؛ وذلك بعد أن بدأ عدد من كليات الجامعة امتحاناتهم خلال هذا الأسبوع، كما ستتوالى الامتحانات في باقي كليات الجامعة بعد الانتهاء من الاختبارات الشفوية والعملية؛ لتبدأ جميع كلياتها رسميًا الامتحانات في الرابع من يناير، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وطبقًا لجداول الامتحانات التى وضعتها الكليات والتى أستثنت منها 4 أيام مراعاة لأعياد الميلاد المجيد، والغطاس للأخوة المسيحيين.
رافق رئيس جامعة المنيا خلال جولته التفقدية بالكليتين، الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكليتين لشئون التعليم والطلاب، والعميد أسامة فوزي مدير أمن الجامعة الإداري.
وأكد الدكتور "مصطفى عبدالنبى" أن الامتحانات شهدت انتظامًا منذ يومها الأول، وفقًا للقواعد والضوابط التى أقرتها الجامعة لأعمال الأمتحانات، ومعايير السلوك الطلابي داخل اللجان في الامتحانات النظرية والشفوية، من حيث تنظيم أداء الامتحانات، وما يجب على الطالب الالتزام به من قواعد داخل اللجان ، أو داخل المعامل في الامتحانات العملية، وما يحظر عليه فعله من سلوك داخل اللجان، أو بكراسة الإجابة، أو اصطحاب الهاتف المحمول،أو كل ما يكون سببًا في إثارة الشغب، أو الإخلال بنظام الامتحانات، أو عدم الالتزام بالمواعيد المعلنة للامتحانات، وتسليم أوراق الإجابة في توقيتها.
وأضاف أن هناك بعض الضوابط والمعايير التي يجب أن يلتزم بتنفيذها المراقبين والملاحظين داخل اللجان، ومنها: حظر تواجد الطلاب داخل اللجان بدون بطاقة التعريف الجامعية أو الرقم القومي.
وأكد أنه تم التشديد على الالتزام بأرقام المقاعد وفقًا للملصق المدون عليه بيانات الطالب، بالإضافة إلي التزام الطالب بتعليمات الأمن المعملي داخل المعامل في الامتحانات العملية، وذلك مع المتابعة المستمرة من عميد الكلية "رئيس عام الامتحانات" أو من ينوب عنه أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.