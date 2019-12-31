اخبار الرياضة| اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن قيد كهربا.. ضربة جديدة لـ bein sport.. أزمة عنيفة بين ميدو وعادل عبدالمنعم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :وضع اتحاد كرة القدم عددا من الشروط للسماح لـ محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلى للمشاركة خلال مواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها غدا "الأربعاء" باستاد السلام فى إطار لقاءات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.بعد أشهر من إغلاق شبكة "بي أوت كيو" التي كانت تبث جيمع البطولات نقلا عن شبكة "بي إن سبورتس"، عادت قناة إيرانية لبث البطولات الأوروبية نقلا عن الشبكة القطرية.أصبح أحمد عادل عبد المنعم خارج حسابات الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، بقيادة أحمد حسام ميدو، خلال مباريات الدوري المصري المقبلة.حالة من الغموض تسيطر على مستقبل عصام الحضري حارس مرمى الأهلي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعد ابتعاده عن اللعب لأكثر من عام.دخل النادى الأهلي فى مفاوضات جادة مع يحيى الدرع لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك لحسم ضمه مع نهاية الموسم الكروى الجارى.يبحث الجهاز الفني للفريق الأول للاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف عن مهاجم إفريقي سوبر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.رفض فرج عامر رئيس نادى سموحة اقتراح بعض الأندية بزيادة نظام الاستبدال، معربا عن ترحبيه بإنهاء المسابقة بنفس اللوائح، التى بدأت بها.أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، غياب السويسري سيردان شاكيري لاعب الفريق لمدة أسبوع، بسبب إصابة بسيطة تعرض لها، قبل مواجهة وولفرهامبتون، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.