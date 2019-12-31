ترامب يحمل إيران مسئولية اقتحام سفارته ببغداد.. وإعلان جديد من المقتحمين

أعلن أنصار ميليشيات الحشد الشعبي بعد اختراقهم للسفارة الأمريكية في بغداد، أنهم باقون في محيط السفارة الأمريكية، رغم دعوات الجيش لهم بالمغادرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عربية.



قالت ميليشيات الحشد، إنه قد سقط حول السفارة نحو 58 شخصًا، مضيفة أنه بعد ذلك بسقوط 20 مصابًا آخرين بقنابل صوتية.



وردًا على اقتحام السفارة، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الهجوم على سفارة بلاده في بغداد، وقال: سنحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم على السفارة في العراق.



وذكرت مصادر لشبكة العربية، أن القوات العراقية لم تتدخل لحماية السفارة الأمريكية، وهو الأمر الذي يطرح التساؤلات.

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وهاجم محتجون عراقيون يحملون أعلام ميليشيات موالية لإيران، البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد، وأحرقوا إحدى بوابات السفارة ومقار الحماية الأمنية وأعلاما وحطموا كاميرات مراقبة.



وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ25 الذين قضوا في الغارات الأمريكية، من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وتدخل عناصر الأمن العراقيون عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.



وأظهرت لقطات مصورة من هناك قيس الخزعلي وهادي العامري، زعيمي ميليشيات العصائب وبدر، يقودان اقتحام السفارة. كما انضم أبو مهدي المهندس وحميد الجزائري زعيم ميليشيات الخراساني لمحاولات اقتحام السفارة.



يأتي ذلك بعد توافد أنباء عن مغادرة السفير الأمريكي ماثيو مويلر ومن تبقى من موظفي السفارة غبر مطار بغداد لمكان غير معلوم.



وكانت واشنطن اتهمت السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل "حماية" مصالح الولايات المتحدة، وذلك غداة ضربات أمريكية أثارت موجة تنديد في العراق.



وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين في واشنطن: "لقد حذّرنا الحكومة العراقية مرارا، وتشاركنا معها المعلومات لمحاولة العمل معها للاضطلاع بمسؤوليتها عن حمايتنا بصفتنا ضيوفا".



وذكّر المسؤول بأن الجيش الأمريكي والدبلوماسيين الأمريكيين يتواجدون في العراق "بدعوة من الحكومة العراقية".