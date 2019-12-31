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أخبار العالم

بيان عاجل من سلطنة عمان عن السلطان قابوس .. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:34 م
بيان عاجل من سلطنة
بيان عاجل من سلطنة عمان بشأن السلطان قابوس
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دعاء أبوهشيمة
أصدر ديوان البلاط السلطاني العماني، اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا أكد فيه أن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان البلاد، في حالة مستقرة وأنه يتابع برنامج العلاج المقرر.

ووفقا للتلفزيون العماني، قال البلاط السلطاني في بيانه :""مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر".

وتابع: "السلطان قابوس يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم".

وأضاف: "سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله".

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وبدورها، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس بعث برقية تهنئة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان بمناسبة عيد استقـلال بلاده، كما بعث برقية تهنئة إلى الرئيس ميجيل دياز كانيل رئيس مجلسي الدولة والوزراء بجمهورية كوبا، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وشهدت الأيام الماضية موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صحة السلطان قابوس.
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