السجن 10 سنوات لمالك محلات شهيرة في سرقة و بيع 1100تابلت تابعة للتعليم

عاقبت المحكمة المختصة، المتهم "ك .ح" مالك محلات شهيرة، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالاشتراك في سرقة وبيع 1100 تابلت من مقر وزارة التربية والتعليم بأكتوبر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية سرقة أجهزة الحاسوب اللوحي المملوكة لوزارة التربية والتعليم، عن تورط مالك المحلات متخصص في بيع الأجهزة المنزلية وتجهيزات العرائس في منطقة الوراق، في القضية وتحصلة على كميات من التابلت المسروق.

وقال الضابط مجرى التحريات خلال تحقيقات النيابة، إن تحرياته توصلت إلى المتهم الثالث "ر .ص" باع المسروقات إلى مالك المحل بواسطة شخصين، مؤكدا أن مالك المحل "سيء النية" وكان على علم بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة.

وأشار خلال التحقيقات، إلى أن مالك المحل الشهير، ظهر رفقة بعض العاملين معه بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للترويج لبيع الأجهزة محل البلاغ للمواطنين بقيمة 4250 جنيها، وتبين منها أن بعض الأرقام التسلسلية للأجهزة التي يتم الترويج لها تحمل ذات الأرقام التسلسلية للأجهزة محل البلاغ عهدة الوزارة، وأنه احتفظ بعدد حوالى 500 جهاز من الأجهزة محل البلاغ بالفروع المملوكة له، بغرض بيعها والتربح منها، حيث تم بيع جزء منها للمواطنين رغم علمه بأنها مجهولة المصدر وأنها متحصلة من جريمة سرقة، مشيرا إلى أن المتهم هارب خارج جمهورية مصر.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مملوكين لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.