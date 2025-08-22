قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
الهلال الأحمر يزور مصابي حادث الإسكندرية - مطروح بالمستشفى ويقدم خدمات الدعم النفسي
حريق يلتهم ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي.. صور
أول تعليق من أرتيتا على انتقال نجم كريستال بالاس المحتمل لآرسنال
دخلنا في غربة الإسلام.. أحمد كريمة يعلق على تصوير الزوج لزوجته بالمنزل
موعد المولد النبوي 2025.. كم عدد أيام الإجازة للعاملين في الحكومة والخاص؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن 10 سنوات لمالك محلات شهيرة في سرقة و بيع 1100تابلت تابعة للتعليم

محلات كوكو آند اس
محلات كوكو آند اس
ندى سويفى

عاقبت المحكمة المختصة، المتهم "ك .ح" مالك محلات شهيرة، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالاشتراك في سرقة وبيع 1100 تابلت من مقر وزارة التربية والتعليم بأكتوبر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية سرقة أجهزة الحاسوب اللوحي المملوكة لوزارة التربية والتعليم، عن تورط مالك المحلات متخصص في بيع الأجهزة المنزلية وتجهيزات العرائس في منطقة الوراق، في القضية وتحصلة على كميات من التابلت المسروق.

وقال الضابط مجرى التحريات خلال تحقيقات النيابة، إن تحرياته توصلت إلى المتهم الثالث "ر .ص" باع المسروقات إلى مالك المحل بواسطة شخصين، مؤكدا أن مالك المحل "سيء النية" وكان على علم بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة.

وأشار خلال التحقيقات، إلى أن مالك المحل الشهير، ظهر رفقة بعض العاملين معه بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للترويج لبيع الأجهزة محل البلاغ للمواطنين بقيمة 4250 جنيها، وتبين منها أن بعض الأرقام التسلسلية للأجهزة التي يتم الترويج لها تحمل ذات الأرقام التسلسلية للأجهزة محل البلاغ عهدة الوزارة، وأنه احتفظ بعدد حوالى 500 جهاز من الأجهزة محل البلاغ بالفروع المملوكة له، بغرض بيعها والتربح منها، حيث تم بيع جزء منها للمواطنين رغم علمه بأنها مجهولة المصدر وأنها متحصلة من جريمة سرقة، مشيرا إلى أن المتهم هارب خارج جمهورية مصر.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مملوكين لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.

المحكمة المختصة تابلت وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

انستا باي

تحذير من انستاباي لعملائه بهذا التوقيت

ترشيحاتنا

الريحان

رخيصة الثمن.. الكشف عن نبته خضراء تحمي من السرطان وأمراض القلب

ساندوتش فيليه تشيز ستيك

زي الجاهز.. طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

صينية الباذنجان بالفراخ

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

بالصور

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد