مشهد رقص في المحكمة | اعتذار رسمي من نقيب المهن التمثيلية للنائب العام

أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنه حضر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، صباح اليوم إلى مقر مكتب النائب العام، حيث قدّم اعتذارًا رسميًا عمّا بدر من إحدى الفتيات القاصرات أثناء تصويرها عملاً فنيًا داخل إحدى قاعات المحاكم، لما أثاره المقطع المتداول بشأنها من استياءٍ واسع لدى جموع المواطنين، مع تأكيد النقابة التزامها الكامل باحترام القضاء المصري وهيبته، واتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ تأديبية حيال الواقعة.

والنيابة العامة إذ تُثمن ما ورد بالخطاب والاعتذار المقدم، فإنها تؤكد على أن صون هيبة القضاء والنيابة العامة من الثوابت التي لا يجوز المساس بها، وأنها ستتخذ دومًا ما يلزم قانونًا لحماية قدسية دور العدالة، داعيةً إلى التكاتف المجتمعي لصون القيم المنضبطة التي تليق بالشعب المصري وتاريخه العريق.