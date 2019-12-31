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حوادث

صور فتاة ورقم هاتف يدفعان أجنبيا للتخلص من حياة شقيقه بالمرج

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:56 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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محمد العيسوى
قررت نيابة حوداث شرق القاهرة الكلية، إحالة شخص يحمل أحد الجنسيات الاجنبية، واخر للمحاكمة الجنائية العاجلة وذلك لاتهامهم بـقتل شقيق الأول بسبب سرقة المجنى عليه هاتف المتهم الأول.

تسلمت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية فى الواقعة والتى كشفت قيام المتهم الرئيسى بالاستعانة بصديقه للتخلص من شقيقه وقام المتهمان بالتعدي بالضرب المبرح على المجنى عليه وإلقاء جثته من الطابق الخامس بأحد المنازل فى منطقة المرج بالقاهرة.

وتبين من التحقيقات قيام المجني عليه أ. م، 25 عامًا، بسرقة الهاتف المحمول الخاص بـ ك. م، 23 سنة، للحصول على صور ورقم شخصى خاص بفتاة، فقام المتهم الرئيسي بالاتصال بصديقه م. أ 22 سنة، وتخلصوا من المجنى عليه.

وكشف شهود العيان، ان الشقيقين يقيمان فى المنطقة منذ 3 سنوات، وبمجرد وصولهما بدآ فى البحث عن عمل، حيث تحصل المتهم على عمل فى مخزن لبيع دهانات الشقق، والمجني عليه لم يستقر فى أى عمل، ثم استأجرا شقة بالطابق الخامس باحد المنازل ومنذ ذلك الوقت بدأ جيرانهما فى العقار يشتكون من صوتهما العالى ومشاجراتهما المتكررة، وهددهما صاحب الشقة بالطرد إن لم يتوقفا عن استقبال فتيات فى الشقة.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما أمرت بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، عقب انتهاء التحقيقات معه.

بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب أجنبى الجنسية فى العقد الثانى من العمر، مقتولا داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى كوفى.م 23 سنة عامل، حيث تبين من التحريات الاولية، أن شقيقه الأصغر هو من وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعتراف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمحتوى عليه شقيقه بسبب خلافات بينهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق واحالتهم للمحاكمة.
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