AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بحضور قيادات البترول.. جبران يفتتح مقر النقابة العامة في الإسكندرية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
افتتح محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء مقر النقابة العامة بمحافظة الإسكندرية بعد تجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز رئيس مجلس ادارة شركة البتروكيماويات المصرية، المهندس محمود شبارة، نيابة عن رئيس مجلس ادارة شركة اموك، اللواء هشام لطفى مدير عام مستشفى البترول بالإسكندرية، اللواء عبد الله خليل، نيابة عن رئيس مجلس ادارة شركة العامرية للبترول، أحمد السروجي الامين العام لنقابة البترول اشرف المحروقي الامين العام المساعد، هيثم زاد امين امانة الاعلام والمتحدث الاعلامي للنقابة العامة، مجدي ربيعي نائب رئيس النقابة، عثمان العمدة نائب رئيس النقابة، فواز شاهين وكيل النقابة، محمد مطاوع وكيل النقابه العامة، محمود فرج امين الصندوق المساعد، رابح عسل عضو المجلس التنفيذى للنقابة.

والقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول كلمة شكر فيها السادة الحضور من رؤساء مجالس الادارات والزملاء النقابيين الحالين والقدامي.

وأكد رئيس النقابة العامة ان هذا المقر مغلقا لعدة اعوام تجاوزت العشرون عاما ويعتبر هذا المقر ملتقى للجان النقابية بمنطقة الاسكندرية وتبادل الآراء والخبرات وحل مشاكل العاملين بالمنطقة.

وأضاف جبران خلال كلمتة قائلا لا يمكن أن ننكر دور كل من ساهم فى تشييد وتجديد هذا المقر من شركات البترول مثل أموك والعامرية واسكندرية للبترول وجميع العاملين والنقابيين بهذه الشركات وتوجيهات السادة اعضاء المكتب التنفيذي ونواب الاسكندرية، لتواصلهم المستمر وتذليل الصعاب للخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمقر النقابة العامة بالإسكندرية.

واختتم جبران لقائة بتكريم السادة النقابيين القدامي الذين كان لهم دور فعال على مدار السنين داخل العمل النقابية والنقابه العامه للعاملين بالبترول، محمد غزال، أسامة سعد ، محمد الشاذلى، امين السوتري، أحمد حسين عامر، فتحي محمود محمد، صابر احمد خليفة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخميس.. نقابة البترول تدشن مؤتمرًا للإعلان عن مشروع تأمين جماعي للعاملين

اليوم.. نقابة البترول تدشن مؤتمرا لإعلان مشروع تأمين جماعي للعاملين

وهب الله: التأمين الجماعي للعاملين بالبترول فكرة جيدة لكل القطاعات

جبران: مشروع التأمين الجماعي للعاملين بالبترول يوفر حياه كريمة بعد التقاعد

نقابة البترول تعلن عن مميزات التأمين الجماعي للعاملين

نقابة البترول تفتح باب الاشتراك في نظام التأمين الجماعي الاختياري

ترشيحاتنا

الرجال الزرق.. من هم الطوارق الذين يجهزهم أردوغان للحرب بالوكالة في ليبيا؟

أزمة لينا الفيشاوي مع والدها تتواصل بعد الصورة العارية.. ورد فعل غير متوقع من الأب والابنة

جريئة ومثيرة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة من وسط البحر على إنستجرام

قبل وفاته مباشرة.. فيديو لـ عجوز يسرع في كتابة وصيته على علبة مناديل

تصرف مزعج من مسافرة على متن طائرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

لا يعرفها الكثير.. 4 ركعات في آخر السنة تكفر ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خلاف على الأجرة.. بلطجي يعتدي على سائق تاكسي باسكتلندا

قبل وفاته مباشرة.. فيديو لـ عجوز يسرع في كتابة وصيته على علبة مناديل

بعد زواج استمر 51 عامًا.. مسن يتبرع بكليته لزوجته بسبب تدهور صحتها