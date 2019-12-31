بحضور قيادات البترول.. جبران يفتتح مقر النقابة العامة في الإسكندرية

افتتح محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء مقر النقابة العامة بمحافظة الإسكندرية بعد تجديدة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز رئيس مجلس ادارة شركة البتروكيماويات المصرية، المهندس محمود شبارة، نيابة عن رئيس مجلس ادارة شركة اموك، اللواء هشام لطفى مدير عام مستشفى البترول بالإسكندرية، اللواء عبد الله خليل، نيابة عن رئيس مجلس ادارة شركة العامرية للبترول، أحمد السروجي الامين العام لنقابة البترول اشرف المحروقي الامين العام المساعد، هيثم زاد امين امانة الاعلام والمتحدث الاعلامي للنقابة العامة، مجدي ربيعي نائب رئيس النقابة، عثمان العمدة نائب رئيس النقابة، فواز شاهين وكيل النقابة، محمد مطاوع وكيل النقابه العامة، محمود فرج امين الصندوق المساعد، رابح عسل عضو المجلس التنفيذى للنقابة.



والقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول كلمة شكر فيها السادة الحضور من رؤساء مجالس الادارات والزملاء النقابيين الحالين والقدامي.



وأكد رئيس النقابة العامة ان هذا المقر مغلقا لعدة اعوام تجاوزت العشرون عاما ويعتبر هذا المقر ملتقى للجان النقابية بمنطقة الاسكندرية وتبادل الآراء والخبرات وحل مشاكل العاملين بالمنطقة.



وأضاف جبران خلال كلمتة قائلا لا يمكن أن ننكر دور كل من ساهم فى تشييد وتجديد هذا المقر من شركات البترول مثل أموك والعامرية واسكندرية للبترول وجميع العاملين والنقابيين بهذه الشركات وتوجيهات السادة اعضاء المكتب التنفيذي ونواب الاسكندرية، لتواصلهم المستمر وتذليل الصعاب للخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمقر النقابة العامة بالإسكندرية.



واختتم جبران لقائة بتكريم السادة النقابيين القدامي الذين كان لهم دور فعال على مدار السنين داخل العمل النقابية والنقابه العامه للعاملين بالبترول، محمد غزال، أسامة سعد ، محمد الشاذلى، امين السوتري، أحمد حسين عامر، فتحي محمود محمد، صابر احمد خليفة