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فن

هانى شاكر يدخل الأعلى مشاهدة بـ «أبويا»

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:31 م
صدى البلد
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أحمد عمر
تمكن الفنان هانى شاكر من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأحدث أغنياته. 

حققت أغنية "أبويا" التي قام بطرحها هانى شاكر منذ 4 أيام ، ما يقرب من 100 ألف مشاهدة. 

الأغنية من كلمات الشاعر سامي النويهي وألحان عمر كما والصولوهات للموزع الموسيقى أحمد طايع.

من المقرر أن يجتمع الفنان هاني شاكر، مع الفنانة أنغام في حفل غنائي واحد، في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

الحفل يقام يوم الأحد القادم الموافق 5 يناير، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود.
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