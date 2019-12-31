هانى شاكر يدخل الأعلى مشاهدة بـ «أبويا»

تمكن الفنان هانى شاكر من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأحدث أغنياته.





حققت أغنية "أبويا" التي قام بطرحها هانى شاكر منذ 4 أيام ، ما يقرب من 100 ألف مشاهدة.





الأغنية من كلمات الشاعر سامي النويهي وألحان عمر كما والصولوهات للموزع الموسيقى أحمد طايع.





من المقرر أن يجتمع الفنان هاني شاكر، مع الفنانة أنغام في حفل غنائي واحد، في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.



