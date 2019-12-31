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رياضة

جمال الغندور يروي تفاصيل قيامه بتكسير أسنان لاعب في دوري المظاليم.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:22 م
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن تفاصيل اضطراره للقيام بتكسير أسنان أحد لاعبي الفرق التى تشارك بدوريات الدرجة الثالثة.

وقال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": قمت بتكسير أسنان أحد لاعبى الفريق فى عام 1986 بدورى الدرجة الثالثة إبان كنت حكما داخل الملاعب عندما قام ببلع لسانه خلال المباراة.

أضاف: لجأت إلى تكسير أسنان لاعب المظاليم لإنقاذه بعد بلع لسانه ونجحت فى ذلك ولم نكن على دراية حينذاك بالطريقة الحديثة لفتح فم اللاعب فى حالة تعرضه إلى بلع لسانه.

وأشار إلى أن أحد الحكام التابعين لمنطقة بورسعيد قام بإنقاذ أحد اللاعبين بعدما بلع لسانه وهذه نقطة إيجابية، موضحا أنه لابد من إضافة طبيب خلال المعسكرات التدريبية لإلقاء محاضرات توعية فى الإسعافات الأولية ولجنة الحكام تشترط على الأندية وجود سيارة إسعاف رغم ارتفاع تكاليف إيجارها.

وأوضح أنه يجب على لجنة المسابقات إلزام أندية المسابقات بمختلف درجاتها بضرورة وجود سيارة الإسعاف، لافتا إلى أنه يفضل قيام أى واجبات طبية من خلال المختصين وليس من قبل قضاة الملاعب.
جمال الغندور يروي تفاصيل قيامه بتكسير أسنان لاعب في دوري المظاليم.. فيديو
جمال الغندور يروي تفاصيل قيامه بتكسير أسنان لاعب في دوري المظاليم.. فيديو
جمال الغندور يروي تفاصيل قيامه بتكسير أسنان لاعب في دوري المظاليم.. فيديو
جمال الغندور يروي تفاصيل قيامه بتكسير أسنان لاعب في دوري المظاليم.. فيديو
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