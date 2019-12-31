البترول تعتمد حركة ترقيات لمديري عموم الشئون المالية بـ18 شركة تابعة

، حركة تنقلات جديدة علي مستوي الشركات التابعة للوزارة ضمن الإجراءات الخاصة بتحقيق الأهداف المستقبلية و دعم المواقع المختلفة بالكفاءات.

ترقيات لـ18 من مساعد لرؤساء الشركات و مديري العموم، لحين وصولهم لسن التقاعد القانوني.

المحاسب أحمد رزق رياض، مساعدا لرئيس شركة جابكو للشئون المالية وعضوا بمجلس إدارتها، و المحاسب أشرف فتوح زيادة، مساعدا لرئيس شركة خالدة للبترول، والمحاسب أيمن عبد الحميد العزب، مساعدا لرئيس شركة قارون للبترول للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة، و المحاسب عاصم عبد الباسط الكردي، مساعدا لرئيس شركة بتروسنان للشئون المالية و عضوا بمجلس إدارتها، و المحاسب هشام محمد شافعي، مساعدا للشئون المالية بشركة مارينا للبترول.

شمل القرار أيضا المحاسب محمود السيد سليمان العبادي، مساعدا لرئيس شركة زينكو للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة، و المحاسب أحمد مصطفي نصار، مساعدا لرئيس الشركة لشئون المالية بشركة عجيبة للبترول وعضو بمجلس الإدارة، بالإضافة للمحاسب أحمد عيسي مديرا للشئون المالية بشركة أمل للبترول وعضو مجلس إدارتها، و المحاسب مجدي أحمد حسن علي، مديرا للشئون المالية بشركة بتروزنيمة وعضو مجلس إدارتها، والمحاسب خالد محمود الحصري، مديرا للشئون المالية بشركة تروشهد وعضو مجلس إدارتها، والمحاسب حازم أحمد عبد السلام، مديرا للشئون المالية بشركة جمسة للبترول وعضو مجلس الإدارة.