AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البترول تعتمد حركة ترقيات لمديري عموم الشئون المالية بـ18 شركة تابعة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:42 م
مايكل عياد
وزير البترول
وزير البترول
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات جديدة علي مستوي الشركات التابعة للوزارة ضمن الإجراءات الخاصة بتحقيق الأهداف المستقبلية و دعم المواقع المختلفة بالكفاءات.

شمل قرار " الملا" ترقيات لـ18 من مساعد لرؤساء الشركات و مديري العموم، لحين وصولهم لسن التقاعد القانوني.

جاء القرار متضمنا كلا من المحاسب أحمد رزق رياض، مساعدا لرئيس شركة جابكو للشئون المالية وعضوا بمجلس إدارتها، و المحاسب أشرف فتوح زيادة، مساعدا لرئيس شركة خالدة للبترول، والمحاسب أيمن عبد الحميد العزب، مساعدا لرئيس شركة قارون للبترول للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة، و المحاسب عاصم عبد الباسط الكردي، مساعدا لرئيس شركة بتروسنان للشئون المالية و عضوا بمجلس إدارتها، و المحاسب هشام محمد شافعي، مساعدا للشئون المالية بشركة مارينا للبترول.

شمل القرار أيضا المحاسب محمود السيد سليمان العبادي، مساعدا لرئيس شركة زينكو للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة، و المحاسب أحمد مصطفي نصار، مساعدا لرئيس الشركة لشئون المالية بشركة عجيبة للبترول وعضو بمجلس الإدارة، بالإضافة للمحاسب أحمد عيسي مديرا للشئون المالية بشركة أمل للبترول وعضو مجلس إدارتها، و المحاسب مجدي أحمد حسن علي، مديرا للشئون المالية بشركة بتروزنيمة وعضو مجلس إدارتها، والمحاسب خالد محمود الحصري، مديرا للشئون المالية بشركة تروشهد وعضو مجلس إدارتها، والمحاسب حازم أحمد عبد السلام، مديرا للشئون المالية بشركة جمسة للبترول وعضو مجلس الإدارة.

وتضمن القرار ترقية المحاسبة بوسي أحمد راغب، مديرا للشئون المالية بشركة برج العرب للبترول وعضو مجلس الإدارة، والمحاسب هشام عبد المعطي عرفة، مديرا للشئون المالية وعضو مجلس إدارة شركة وادي السهل للبترول، والمحاسب إيهاب موسي عابدين، مديرا للشئون المالية وعضو مجلس إدارة بشركة شمال سيناء للبترول، والمحاسب عبد الغني غريب حسن، مديرا للشئون المالية وعضو مجلس إدارة بشركة بتروسنان، والمحاسب محمد عبد الوهاب خلاوي، مدير للشئون المالية بشركة سوكو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تشكيل الهيكل التنظيمي.. محافظ الجيزة يكلف لجنة لمباشرة إجراءات فصل حى الطالبية

ننشر تفاصيل حركة التنقلات الجديدة في شركات البترول

التأديبية العليا تبرأ مدير شركة بترول من الإهمال والتقصير

وزير البترول يصدر حركة تعيينات جديدة بـ10 شركات تابعة

ترشيحاتنا

بعد اقتحامها.. أمريكا تقرر إرسال قوات مارينز إلى سفارتها في العراق

دوري الجن والعفاريت.. ممدوح عباس يوجه رسالة غريبة لمسئولي اتحاد الكرة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة مصر المقاصة .. تعرف عليها

انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

فيديوجراف| هل تتراجع أسعار البنزين والكهرباء فى 2020

شاهد.. إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور

رغم المخاطر | شاهد أقوى مقطع لـ تطاير الألعاب النارية في سماء سيدني بـ رأس السنة