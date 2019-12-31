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عكاشة: مصر ضربت إمكانيات التنظيمات الإرهابية بشكل كامل في 2019.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:31 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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هاني حسين
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر نفذت عملية كبرى في مكافحة الإرهاب وهي العملية الشاملة وتعتبر عملية مكافحة الإرهاب الأكبر نظرا لحجم القوات المشاركة فيها.

وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تمكنت من ضرب إمكانيات التنظيمات الإرهابية بشكل كامل في 2019 .

وتابع خالد عكاشة: "وصلنا إلى نسب مرتفعة وبها قدر عالي من النجاح والتأثير في وسط وشمال سيناء وتم تضييق الخناق على العناصر الإرهابية".

وأكمل خالد عكاشة: "مصر آمنت الأربع محاور الاستراتيجية في الشرق والغرب والجنوب والشمال، ومصر ضربت كل محاولات التسلل والدخول للأراضي المصرية".
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