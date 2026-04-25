أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. الرئيس السيسي: تحرير سيناء لحظة فارقة في تاريخ الوطن

أمطار وذروة الموجة الحارة..تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار موجة الحرارة المرتفعة اليوم السبت 25 أبريل 2026، والتي من المتوقع أن تصل ذروتها في العديد من المناطق، في الوقت الذي تتداخل فيه مع احتمالية سقوط أمطار على بعض السواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد أن الموجة الحارة ستؤثر على معظم أنحاء الجمهورية، مع طقس شديد الحرارة في بعض المناطق، خصوصًا جنوب الصعيد، في حين ستشهد مناطق أخرى طقسًا معتدلاً ليلًا وصباحًا.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 25 أبريل.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد أسعار صرف بعض العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري والتي جاءت كالتالي:

دولار أمريكي:

بيع: 52.66 جنيه

شراء: 52.56 جنيه

يورو:

بيع: 61.59 جنيه

شراء: 61.46 جنيه

جنيه استرليني:

بيع: 71.13 جنيه

شراء: 70.97 جنيه

أسعار الذهب اليوم السبت 25 أبريل.. وعيار 21 يسجل 6970 جنيها

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أسعار الذهب وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الذهب عيار 18:

السعر: 5974 جنيه

سعر الذهب عيار 21:

السعر: 6970 جنيه

سعر الذهب عيار 24:

السعر: 7966 جنيه

سعر الجنيه الذهب:

السعر: 55760 جنيه

الرئيس السيسي: تحرير سيناء لحظة فارقة في تاريخ الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحرير سيناء يمثل "لحظة فارقة في تاريخ الوطن"، مشيرًا إلى أن هذا الحدث لم يكن مجرد استرداد لأرض محتلة، بل كان "تأكيدًا على أن مصر لا تفرط في ذرة من ترابها ولا تقبل المساومة على حقها وأرضها."

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ44 تحرير سيناء، أن "الحق مهما طال الطريق إليه لا يضيع، بل يسترد بالإيمان الراسخ والعمل المخلص."

الرئيس السيسي: 10 ملايين وافد في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الأحتفال بالذكرى الـ٤٤ لتحرير سيناء، أنه لجأ إلى مصر 10 ملايين وافد من دول شقيقة وصديقة، مشيرا إلى أن مصر واجهت الإرهاب وجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم حرب غزة وأخيرا الحرب الإيرانية.



وأضاف الرئيس السيسي، أنه على الرغم من جسامة التحديات، استطاعت مصر أن تجتاز الأزمة تلو الأخرى وتحافظ على استقرارها.

الرئيس السيسي: الجيش المصري هو الدرع والسند لحماية الوطن

خلال احتفالية ذكرى تحرير سيناء، وجه الرئيس السيسي تحية خاصة للقوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أن الجيش المصري هو الدرع والسيف لحماية الوطن.

وأضاف الرئيس السيسي أن الجيش الذي حرر سيناء في حرب أكتوبر 1973 هو نفسه الذي يواصل حماية الأراضي المصرية وأمنها اليوم.

وأكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة المصرية لن تتوانى عن التصدي لأي تهديد يواجه أمن البلاد، مشيرًا إلى أن الجيش المصري يبقى السند الذي يعتمد عليه الوطن في مواجهة أي تحديات.



محافظ شمال سيناء: فى مثل هذا اليوم استعادت مصر أرضها الكاملة بعد حرب 1973

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أنه فى مثل هذا اليوم أستعادت مصر أرضها الكاملة بعد حرب 1973 وفى أعقاب إتفاقية السلام عام 1979، مشيرا إلى أنه نجح المفاوض المصري فى إسترداد أرضه بالسلم، ومن هنا بدأت معركة التنمية والنظر إلى المستقبل.

وأضاف مجاور، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن سيناء هي ماضي لا ينسي وحاضر يدرس وهي المستقبل الذي نتطلع إليه، موضحا أن الأهمية الإستراتيجية لشمال سيناء بالنسبة لمصر مهمة جدا، وهي البوابة الشرقية لها.

وزير الدفاع الألماني: نشر وحدات بحرية في المتوسط تمهيدا لاحتمال مشاركتها في تأمين مضيق هرمز

أعلن وزير الدفاع الألماني، نشر وحدات بحرية في البحر المتوسط تمهيدا لاحتمال مشاركتها في تأمين مضيق هرمز، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ويبدو أن العاصمة الباكستانية إسلام آباد تخضع لإغلاق شبه تام، وذلك بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة حظيت بمتابعة دقيقة، في إطار مساعي باكستان لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

«لازم كل شوية نفكركم بالكستور؟».. مذيعة إكسترا نيوز تحرج متحدثة جيش الاحتلال

شنت الإعلامية دعاء جاد الحق هجومًا حادًا على جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى المتحدثة باسمه، إيلا واوية، بعدما استخدموا أغنية "حلوة يا بلدي" للفنانة الراحلة داليدا في فيديو ترويجي يروج لما يسمى "عيد الاستقلال" الإسرائيلي.

واعتبرت جاد الحق أن هذا التصرف يعد تجسيدًا لـ "الإفلاس الإبداعي" ومحاولة فاشلة لسرقة التراث الفني العربي بعد سرقة الأراضي.

في حديثها عبر قناة إكسترا نيوز، أوضحت جاد الحق أن المتحدثة باسم جيش الاحتلال نشرت مقطع فيديو عبر "فيسبوك"، تضمن لقطات تظهر "بطولات" جيش الاحتلال، مع خلفية موسيقية لأغنية "حلوة يا بلدي".