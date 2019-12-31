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مرأة

هذا المشروب يحميك من نزلات البرد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:31 م
هذا المشروب يحميك
هذا المشروب يحميك من نزلات البرد
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اسماء محمد
تعد نزلات البرد والأنفلونزا من الأمراض التي لا مفر منها فالجميع تقريبا يصاب بها فى فصل الشتاء، ولكن هناك بعض الاحتياطات التى إذا حرصنا عليها عند قدوم هذا الفصل تزيد احتمالات النجاة من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وقد لا نعاني منها نهائيا. 

ووفقا لما ذكره موقع "thehealthy " أن الأطعمة والمشروبات التى نتناولها في يومنا تساعد بشكل كبير فى الوقاية من أمراض البرد والأنفلونزا لأن بعض الأنواع تزيد المناعة وتساعد على محاربة الفيروسات وفي مقدمتها الزنجبيل.

فبالرغم من أن البعض لا يحب مذاق الزنجبيل إلا أنه خارق فى تقوية مناعة الجسم وحماية الإنسان من أمراض عديدة وفي مقدمتها البرد والأنفلونزا لذلك يمكن تناوله يوميا حتى لو بكميات قليلة.

فتناول كوب من شاي الزنجبيل الطازج والساخن هو الشيء الوحيد الذي تحتاجه عندما تصاب بالبرد حيث يساعد على علاج الكثير من الأعراض المصاحبة للبرد والأنفلونزا كالرشح والتهابات الحلق . 

تظهر بعض الدراسات أن الزنجبيل هذا الجذر الحار قد يساعد في منع نزلات البرد عن طريق سد الفيروس.

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