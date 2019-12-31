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الحمد لله على الأمن والأمان.. أحمد موسى: المصريون يحتفلون بليلة رأس السنة.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:16 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطنين يتمتعون بليلة رأس السنة ويخرجون في الشوارع في أمن وأمان وسعادة ولا يخشون شيئا، مضيفا "الحمد لله على نعمة الأمن والأمان".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "هذه هي مصر والقاهرة والمواطنين يخرجون على كوبري قصر النيل للاحتفال بليلة رأس السنة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى "4 ساعات ونستقبل العام الجديد 2020، وهذا عام الخير الأمن والبركة والسعادة على مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "2020 عام السعادة على كل مواطن يعيش في مصر وكل عام وحضراتكم طيبين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "نحن نتابع فرحة الشعب المصري من مختلف أنحاء الجمهورية للاحتفال بليلة رأس السنة.
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