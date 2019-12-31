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محافظات

محافظ دمياط تفتتح محطة رفع صرف صحي كفر تقى بتكلفة 12 مليون جنيه

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:32 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأحد، محطة رفع صرف صحى كفر تقى بمركز الزرقا بتكلفة قدرها ١٢ مليون جنيه وذلك بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وأميمة المتولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و العقيد فادى لوقا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

حيث شهدت المحافظ بدأ تشغيل المحطة واستمعت إلى شرح تفصيلى عن مكونات المشروع والذى يتضمن محطة رفع و خطوط الطرد إذ تضم " مواسير HDPI قطر ٢٠٠ مم بطول ١.٦ كم" بالإضافة إلى شبكات الإنحدار المكونة من مواسير UPVC بطول ٢٠٠٠ م. ط، وأيضًا الأعمال الكهروميكانيكية بعدد ٣ طلمبة تصرف ٢٥ لتر / ثانية ورفع مانومتر ١٩ قدرة ١١ ك وات وعدد ٢ عاملة وحدة احتياطى ووحدة توليد قدرة ٥٠ ك. ف. أ، كما يتم ربط المحطة على انحدار قرية شرمساح ومنها لمحطة معالجة صرف صحي الزرقا، كما يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع ٢٠٠٠ نسمة.

أكدت الدكتورة منال عوض فى تصريح لها اليوم على حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية التى تخدم كافة المراكز والمدن، وتعاونها الدائم مع كافة الأجهزة المعنية لنهو جميع مشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها فى الفترة الحالية وذلك فى ضوء خطة المحافظة لتقديم كافة الإمكانات اللازمة لدعم تلك المشروعات وسرعة إنجاز جميع الأعمال بها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ دمياط تفتتح محطة رفع صرف صحي كفر تقى بتكلفة 12 مليون جنيه
محافظ دمياط تفتتح محطة رفع صرف صحي كفر تقى بتكلفة 12 مليون جنيه
محافظ دمياط تفتتح محطة رفع صرف صحي كفر تقى بتكلفة 12 مليون جنيه
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