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محافظات

تعرف على معايير التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية لعام 2020 في دمياط

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:22 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية والأم البديلة لعام ٢٠٢٠ وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن التقديم للمسابقة قد بدأ منذ الخامس عشر من ديسمبر ويستمر حتى الخميس الموافق السادس عشر من يناير المقبل بمديرية التضامن الاجتماعي.

وأضافت المحافظ أن اختيار الأمهات المكرمات ( الأم المثالية، الأم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية - بصرية - حركية"، أم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة متميز فى أحد المجالات الرياضية والفنية والعلمية،....) بناء على عدة معايير تشمل عطاء الأم و إعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة .

وقدرتها على الحفاظ بتماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم فضلا عن احتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية والتمسك بتعاليم الدين ونشر المودة والرحمة والتعاون بين أفراد الأسرة والالتزام بمنظومة القيم والهوية الوطنية .

وكذلك كفاح الأم والقدرة على التماسك فى مواجهة التحديات و الصعاب والحفاظ على كيان الأسرة، هذا بالإضافة الى أهمية إعلاء قيمة الاسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الاول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى.

وذلك فى ضوء الشروط الأساسية التي أقرتها الوزارة.
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