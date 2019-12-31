AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قوات أمريكية تغادر قاعدة عين الأسد في طريقها لحماية السفارة في بغداد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:27 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أفادت قناة سكاي نيوز، اليوم الثلاثاء، بأن قوات أمريكية بدأت في مغادرة قاعدة عين الأسد في الأنبار متوجهة إلى بغداد لحماية السفارة الأمريكية، بعد تجمهر متظاهرين موالين للحشد الشعبي أمامها ومحاولة اقتحامها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن جميع العاملين بالسفارة الأميركية في بغداد آمنون.

وحذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو القادة العراقيين من أن الولايات المتحدة مستعدة "لحماية" الأميركيين و"الدفاع" عنهم، وذلك بعد اقتحام حشد من متظاهرين غاضبين السفارة الأميركية في بغداد، الثلاثاء.

في محادثات هاتفية مع بومبيو، أكد كل من رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي والرئيس برهم صالح لـ"وزير الخارجية أنهما يأخذان مسؤوليتهما على محمل الجد، وسيضمنان سلامة وأمن الموظفين الأميركيين والممتلكات الأميركية"، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية في بيان.

وذكر البيان أن بومبيو "حذر بوضوح من أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن مواطنيها الموجودين هناك لدعم عراق سيد ومستقل".

وهاجم آلاف العراقيين من مؤيدين لفصائل مسلحة موالية لإيران السفارة الأميركية في بغداد، للاحتجاج على ضربات جوية أميركية في العراق استهدفت ليلة الأحد مقرات فصيل موال لإيران وأسفرت عن مقتل 25 من مقاتليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد هجوم على معسكر أمريكي.. أنباء عن زيارة غير معلنة لـ بومبيو إلى العراق

المواجهة بين أمريكا وإيران تشتعل في العراق.. انتقام أمريكي ضد حزب الله والحشد الشعبي.. وأذرع إيران ترد.. بغداد ترفض الضربات.. والبنتاجون: لن نتوقف

المواجهة تشتعل.. التفاصيل الكاملة لهجوم أمريكا على مقرات حزب الله في العراق

أمريكا: أبلغنا العراق بالضربات على مقرات حزب الله قبل شنها

أمريكا تكشف عن موقف محمد بن زايد من قصف العراق

ترامب يحمل إيران مسئولية اقتحام سفارته ببغداد.. وإعلان جديد من المقتحمين

ترشيحاتنا

الخير كله لمصر.. خبيرة أرقام: أردوغان يتعرض لخيانة وتميم مفلس في 2020.. فيديو

بعد الخطوبة رسميًا.. احمد خالد صالح يحتفل بالعام الجديد مع هنادى مهنى | شاهد

الترجي يفوز بنتيجة تاريخية في الدوري التونسي على شبيبة القيروان

يا محظوظة يا منحوسة.. قصة ساموا أول دولة تدخل 2020 ويمكن لسكانها الاحتفال مرتين بالعام الجديد

بسبب التدخل .. حسام حسن يعاقب حارس الزمالك فنيا.. تفاصيل

قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام .. آراء العلماء فيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور