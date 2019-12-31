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توك شو

أحمد موسى: أبو العينين مقفلش بيت حد في صدى البلد.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:41 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورمتوسطي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «مفيش حد مشي من شبكة صدى البلد، وأبو العينين يحافظ على كل العاملين في الشبكة».

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: «أبو العينين مقفلش بيت حد في شبكة صدى البلد رغم الظروف الصعبة في قطاع الصناعة والإعلام الذي يحتاج إلى عشرات الملايين».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «يستمر برنامج على مسئوليتي في منهج الدفاع عن الوطن وأشكر أبو العينين على دعمه المستمر لنا لأن هذا الرجل لا يتدخل في عملي على الإطلاق».

وأردف الإعلامي أحمد موسى: «محمد أبو العينين تحمل الكثير من أجل استمرار رسالة صدى البلد الوطنية ودعم الدولة المصرية وكل مؤسساتها ودعم الرئيس السيسي».

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: «فريق عمل البرنامج زملاء وشركاء في النجاح كي يصل برنامج على مسئوليتي للعالم العربي، وأشكر زملائي في القناة وفريق العمل الخاص بي».

ووجه موسى رسالة للمصريين قائلا: ((أشكر كل فرد يدعمنا وفي المقدمة جمهور برنامج مسئوليتي المحترم في كل مكان والذي يضع برنامجي في مكانة جيدة.. وثقة الجمهور تضع على كاهلنا مسؤولية كبيرة)).
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