قبل ما تغنىَ وتشتريها .. أشهر العيوب الخطيرة بالسيارات الرياضية الخارقة

يتمنى الكثيرون من محبي عالم السيارات اقتناء المركبات الرياضية القوية، خاصة تلك المركبات العالمية الشهيرة مثل"لامبورجيني و فيراري"، التي تعد حلما لكل من يبحث عن سيارة رياضية حقيقية.
ولكن قبل أن تصبح ثريا وتبحث عن شراء تلك السيارات الرياضية الخارقة، يجب عليك في البداية الاهتمام ببعض المعايير والعيوب الخاصة بتلك السيارة، والتي سنرصدها لك في التقرير التالي ...
تتمتع أغلب الشركات المصنعة للسيارات الرياضية القوية، بتاريخ حافل بعيوب التصنيع، ما اجبر بعضها لسحب سيارتها من الأسواق وتعديلها.
وظهر ذلك خلال إعلان "فولكس فاجن" الألمانية بالصين عن سحبها لــ 48 سيارة لامبورجيني بسبب وجود عيوب صناعة خطيرة في خزان الوقود خلال بداية العام الجاري 2019.
للتفاصيل: سحب سيارات ماركة لامبورجيني من السوق بسبب عيب خطير
كما حدث الأخطر في بعض موديلات شركة "فيراري" بعد ان شب بها الحريق، ما اجبر الشركة علي سحب سيارتها من السوق وتعديلها.
- ليست السيارات الرياضية مريحة بحد كبير كما يظن الكثيرون، فقد يواجه الذين يعانون من السمنة مشاكل في ركوب تلك السيارات بسبب ضيق المقاعد.
-صعوبة قيادة أغلب تلك السيارة داخل المدن، نظرا للقوة الهائلة التي تتمتع بها تلك السيارات، ما يتطلب احترافية أكبر عند قيادتها عن السيارات التقليدية.
-تنتج أغلب الشركات المصنعة لتلك السيارات الخارقة عددا محدودا من السيارات، ما يتطلب الاعتناء بها بشكل خاص ومبالغ فيه، نظرا لإرتفاع تكاليف صيانة تلك المركبات.
-يجب أيضا التنويه لحجم التأمين السنوي والضرائب علي تلك السيارات، فأغلب دول العالم تفرض ضرائب كبيرة وتأمينات باهظة الثمن علي ذلك النوع من السيارات.
اقرأ أيضا| خرافات وحقائق حول تأثير ضبط الإطارات على استهلاك الوقود
ولكن قبل أن تصبح ثريا وتبحث عن شراء تلك السيارات الرياضية الخارقة، يجب عليك في البداية الاهتمام ببعض المعايير والعيوب الخاصة بتلك السيارة، والتي سنرصدها لك في التقرير التالي ...
تتمتع أغلب الشركات المصنعة للسيارات الرياضية القوية، بتاريخ حافل بعيوب التصنيع، ما اجبر بعضها لسحب سيارتها من الأسواق وتعديلها.
وظهر ذلك خلال إعلان "فولكس فاجن" الألمانية بالصين عن سحبها لــ 48 سيارة لامبورجيني بسبب وجود عيوب صناعة خطيرة في خزان الوقود خلال بداية العام الجاري 2019.
للتفاصيل: سحب سيارات ماركة لامبورجيني من السوق بسبب عيب خطير
كما حدث الأخطر في بعض موديلات شركة "فيراري" بعد ان شب بها الحريق، ما اجبر الشركة علي سحب سيارتها من السوق وتعديلها.
- ليست السيارات الرياضية مريحة بحد كبير كما يظن الكثيرون، فقد يواجه الذين يعانون من السمنة مشاكل في ركوب تلك السيارات بسبب ضيق المقاعد.
-صعوبة قيادة أغلب تلك السيارة داخل المدن، نظرا للقوة الهائلة التي تتمتع بها تلك السيارات، ما يتطلب احترافية أكبر عند قيادتها عن السيارات التقليدية.
-تنتج أغلب الشركات المصنعة لتلك السيارات الخارقة عددا محدودا من السيارات، ما يتطلب الاعتناء بها بشكل خاص ومبالغ فيه، نظرا لإرتفاع تكاليف صيانة تلك المركبات.
-يجب أيضا التنويه لحجم التأمين السنوي والضرائب علي تلك السيارات، فأغلب دول العالم تفرض ضرائب كبيرة وتأمينات باهظة الثمن علي ذلك النوع من السيارات.
اقرأ أيضا| خرافات وحقائق حول تأثير ضبط الإطارات على استهلاك الوقود